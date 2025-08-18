聽新聞
0:00 / 0:00
值得尊敬的好主管具備「這三種特質」！菲女狼：不然就是個頭銜而已
雖然菲常常在討論不稱職的主管，但在菲職涯裡，也遇過不少值得尊敬的好上司。
菲心中什麼叫好主管？
不是什麼都懂、什麼都完美，如果具備以下三種特質，我就覺得挺不錯了。
一、不斷學習
環境瞬息萬變，主管如果停在原地，團隊就會被時代淘汰。
真正厲害的主管，懂得承認自己不知道，也願意去補足，而不是假裝全知。
二、懂得聆聽
有些主管只會下命令，卻不聽聲音。
但聽進去，不代表要照單全收，而是讓團隊知道：我的聲音被尊重。這一點，看似簡單，其實極其稀缺。
三、有肩膀，敢作為
團隊出了事，能站出來承擔，而不是推給底下的人。
做決策時敢拍板，不是遇到麻煩就閃；這種肩膀，是部屬最稀缺的安全感。
但說實話，在這個世道裡，能同時具備這三項的主管，真的不多...
好主管不是天生的，而是願意克制、願意承擔、願意進步的人
其他的，不過是頭銜而已
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言