值得尊敬的好主管具備「這三種特質」！菲女狼：不然就是個頭銜而已

雖然菲常常在討論不稱職的主管，但在菲職涯裡，也遇過不少值得尊敬的好上司。

菲心中什麼叫好主管？

不是什麼都懂、什麼都完美，如果具備以下三種特質，我就覺得挺不錯了。

一、不斷學習

環境瞬息萬變，主管如果停在原地，團隊就會被時代淘汰。

真正厲害的主管，懂得承認自己不知道，也願意去補足，而不是假裝全知。

二、懂得聆聽

有些主管只會下命令，卻不聽聲音。

但聽進去，不代表要照單全收，而是讓團隊知道：我的聲音被尊重。這一點，看似簡單，其實極其稀缺。

三、有肩膀，敢作為

團隊出了事，能站出來承擔，而不是推給底下的人。

做決策時敢拍板，不是遇到麻煩就閃；這種肩膀，是部屬最稀缺的安全感。

但說實話，在這個世道裡，能同時具備這三項的主管，真的不多...

好主管不是天生的，而是願意克制、願意承擔、願意進步的人 其他的，不過是頭銜而已

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。