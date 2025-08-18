快訊

最低工資喊漲4％！網：乾脆一次調到4萬…大家一起死

聯合新聞網／ 綜合報導
最低工資喊漲4％引爆網友論戰，有人怒喊「雞排破百元」、有人直言「不改善產業結構沒用」，批判聲浪蓋過支持。圖／AI生成
勞資雙方將在9月展開最低工資審議，勞方代表主張，至少要調漲4％才能抵銷物價壓力，保障邊際勞工的生活。若真通過，明年月薪將從28,590元升至29,734元，時薪從190元漲到198元。

不過在網路上，批判聲浪明顯蓋過支持。有網友直言「薪水漲，物價也會漲，無限循環有用嗎」、「雞排要正式突破百元了」、「調最低工資沒用啦，每次調了物價漲更多，實質消費力根本下降」。也有人認為只是數據遊戲，「漲基本工資可以美化數據，因為我們CPI超穩的」、「齊頭式調漲，只會讓物價上漲被剝奪更多」。

還有網友直接點名問題核心，「先把房價調低吧，租金才是壓力來源」、「不改善產業結構、落實勞基法，一直拉高基本薪資沒什麼用」、「這樣只會爽到外勞，本勞根本沒感覺」。甚至有人酸溜溜地說，「乾脆一次漲到四萬，大家一起死比較快」。

當然，也不是沒有支持的聲音。有網友指出，「靠低薪才撐得住的公司倒一倒剛好」、「一面酸台灣薪資低又不想調薪資的才是神經病」、「要追上日韓，基本薪資當然要持續調整」。

民眾對「加薪＝通膨」的焦慮感相當強烈，批判聲尤其集中在物價、房價、外勞受惠等面向；但另一方面，也有人認為不調漲只會讓低薪問題更嚴重。換句話說，最低工資調整只是表面解方，若沒有產業結構改革與生活成本控制，基層勞工最終仍難以脫離被擠壓的處境。

薪資 通膨 薪水 時薪 雞排 月薪 最低工資 基本工資

值得尊敬的好主管具備「這三種特質」！菲女狼：不然就是個頭銜而已

雖然菲常常在討論不稱職的主管，但在菲職涯裡，也遇過不少值得尊敬的好上司。 菲心中什麼叫好主管？ 不是什麼都懂、什麼都完美，如果具備以下三種特質，我就覺得挺不錯了。 一、不斷學習

一個基金經理人成美國稀土救星 他靠「地緣政治溢價」股價狂飆3倍

川普掀起的對等關稅風暴暫告一段落。當世界進入高關稅時代，企業獲利不易，一些產業卻靠著「地緣政治溢價」（Geopolitical Risk Premium）效應，加速崛起。

為減少員工流動…營造公司老闆訂「書面契約」 離職恐有違約責任？

勞動契約屬於「私法契約」，但其並不僅僅為財產價值的交換而已，其間的人格信用也極為重要。為了讓勞工善盡其職…

巴菲特的「最無聊」投資法 小白靠它打敗9成專業投資人

投資到底有多難？許多人以為，要在股市賺錢，就必須有複雜的策略、精準的選股眼光。但《金錢心理學》作者豪瑟（Morgan Housel）卻告訴我們...

員工口出惡語「XXX」 冷凍空調董座認重大侮辱祭出勞基法這項「天條」

依社會通常觀念，僅表示『輕蔑』或『不屑』之意……被上訴人……因與其上司意見不合，一時…

