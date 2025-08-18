最低工資喊漲4％！網：乾脆一次調到4萬…大家一起死

勞資雙方將在9月展開最低工資審議，勞方代表主張，至少要調漲4％才能抵銷物價壓力，保障邊際勞工的生活。若真通過，明年月薪將從28,590元升至29,734元，時薪從190元漲到198元。

不過在網路上，批判聲浪明顯蓋過支持。有網友直言「薪水漲，物價也會漲，無限循環有用嗎」、「雞排要正式突破百元了」、「調最低工資沒用啦，每次調了物價漲更多，實質消費力根本下降」。也有人認為只是數據遊戲，「漲基本工資可以美化數據，因為我們CPI超穩的」、「齊頭式調漲，只會讓物價上漲被剝奪更多」。

還有網友直接點名問題核心，「先把房價調低吧，租金才是壓力來源」、「不改善產業結構、落實勞基法，一直拉高基本薪資沒什麼用」、「這樣只會爽到外勞，本勞根本沒感覺」。甚至有人酸溜溜地說，「乾脆一次漲到四萬，大家一起死比較快」。

當然，也不是沒有支持的聲音。有網友指出，「靠低薪才撐得住的公司倒一倒剛好」、「一面酸台灣薪資低又不想調薪資的才是神經病」、「要追上日韓，基本薪資當然要持續調整」。

民眾對「加薪＝通膨」的焦慮感相當強烈，批判聲尤其集中在物價、房價、外勞受惠等面向；但另一方面，也有人認為不調漲只會讓低薪問題更嚴重。換句話說，最低工資調整只是表面解方，若沒有產業結構改革與生活成本控制，基層勞工最終仍難以脫離被擠壓的處境。