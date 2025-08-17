巴菲特的「最無聊」投資法 小白靠它打敗9成專業投資人

摘要 數據顯示，93%的專業基金經理人都輸給簡單的被動型基金。就連股神巴菲特也相當推崇「無聊」的指數基金，認為這種簡單策略，長期下來會贏過昂貴或耗心費神的主動投資。

投資到底有多難？許多人以為，要在股市賺錢，就必須有複雜的策略、精準的選股眼光。但《金錢心理學》作者豪瑟（Morgan Housel）卻告訴我們一個顛覆性觀點：投資越複雜，績效可能越差。

聰明人的投資陷阱

「很多投資人，特別是高智商、高學歷的人，總是想著『讓我們盡可能把這件事搞複雜』。」豪瑟指出，但在投資領域，「你把事情搞得越複雜，表現可能就越糟糕。」

高學歷投資人往往過度自信，認為透過複雜分析就能獲得超額報酬。然而，根據晨星（Morningstar）數據，2015年至2024年期間，只有7%的主動型基金經理人能夠打敗被動型基金。

巴菲特的「無聊」哲學

股神巴菲特（Warren Buffett）早就看透了這個道理。1993年，巴菲特在致股東信中寫道：「透過定期投資指數基金⋯⋯什麼都不懂的投資人，實際上可以勝過大多數投資專業人士。」

2013年，巴菲特在致股東信中再次重申這個觀點，並對遺產信託給出明確指示：「我對受託人的建議再簡單不過：將10%的現金投資於短期政府債券，90%投資於成本極低的S&P 500指數基金。我相信，採用這種策略的信託長期績效，將優於大多數投資者——無論是退休基金、機構或他們聘用高收費的經理人。」

理財規劃師史密斯（Ben Smith）也指出：「我常跟客戶開玩笑說，如果投資讓你覺得有趣又刺激，你可能做錯了什麼。投資應該是有點無聊的。」

一支低成本指數基金追蹤市場指數，目標是複製其表現。這種被動投資策略是專家普遍推薦的方法。

平庸的神奇力量

豪瑟說：「投資時你要問的問題不是『我能賺到的最高報酬是多少？』」而是「我能在最長時間內持續獲得什麼樣的報酬？」

我們總以為投資成功需要卓越洞察力，但持續性和簡單性可能更重要。

指數投資法之所以有效，正是因為它消除了人性的弱點：貪婪、恐懼、過度自信，以及試圖預測市場的衝動。

在這個充滿刺激的投資世界裡，「無聊」反而成了一種美德。

那些追求刺激、頻繁交易的投資人，往往被手續費、稅負和錯誤的時機判斷所拖累。相反地，那些選擇「無聊」指數投資法的人，卻能在時間的複利效應下，穩穩地累積財富。

如果你是一個投資新手，不妨考慮巴菲特的建議：讓投資變得簡單、無聊，然後耐心等待時間發揮魔力。因為在投資的世界裡，最聰明的策略往往是最簡單的那一個。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文巴菲特的「最無聊」投資法，小白靠它打敗9成專業投資人》