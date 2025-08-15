兩岸夫妻財產怎麼分？讓兩岸律師告訴你：這些財產可以不用分！

當婚姻走到終點，財產如何分配往往成為最棘手的問題，根據台灣民法規定，若夫妻未事先約定財產制度，則推定適用「法定財產制」。該制度強調婚前財產各自擁有、婚後財產公平分享，並透過「剩餘財產差額分配」機制保障弱勢一方權益。

什麼是法定財產制？婚後財產公平分配是核心

民法規定，夫妻若未簽訂財產契約，則適用法定財產制。此制度保障婚姻期間財產獨立管理，並在婚姻終止時，透過剩餘財產差額分配，讓雙方公平分享婚後累積的財富。

剩餘財產怎麼算？

剩餘財產指婚後財產扣除債務、婚前財產、繼承與受贈財產後的淨值。雙方剩餘財產計算後，財產較多者須將差額的一半分配給財產較少者，以實現公平正義。

兩岸制度差異：台灣強調個別所有 大陸採共同財產制

台灣與大陸在夫妻財產制度上有顯著的差異。台灣的法定財產制強調婚後財產的個別所有，也就是說，即使婚後取得財產，只要登記在一方名下且無共同出資，離婚時可由該方獨自保有，僅需進行剩餘財產差額分配。而大陸則採「共同財產制」，婚後所得原則上屬夫妻共有，離婚時平均分配。

在台灣繼承或受贈與的財產可以不計入分配，原則上就歸繼承或受贈人所有；但在大陸繼承或受贈的財產屬夫妻共同擁有，離婚時應平均分配。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

◎本文內容已獲 宸軒兩岸法律事務所 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。