拚命努力不斷累積…終有回饋！102歲仍在工作的她：是媽媽給我最好的禮物

聯合新聞網／ 堀野智子
年輕時因母親一句話開始學琴，原本只是順從家人安排，卻在婚後經濟困境時成為養家技能，印證「一技在身，勝過千金」。示意圖／Ingimage
年輕時因母親一句話開始學琴，原本只是順從家人安排，卻在婚後經濟困境時成為養家技能，印證「一技在身，勝過千金」。示意圖／Ingimage

任何學習 終有回報

當時，同學們國小畢業後，要不是繼續升學，就是去工作，否則就是幫忙做家事，幾乎只有這三種選擇。

升學的話，男生會進一般國中，女生則是就讀女校。因為不是義務教育，所以選擇升學的人不多。我國小同學年的人當中，女生只有64人，之後選擇繼續升學到女校的只有10位，比例將近16％，跟現在相比差別很大。

在那個年代，若不是家庭在金錢上較寬裕，或是父母的想法比較先進，女生很難繼續升學。

我家雖然不算是非常富裕，但是父母能理解教育的意義，再加上我很喜歡讀書，所以讓我繼續升學。

這時國小會另外安排「特別課程」的時間，讓升學組在放學後準備考試。順帶一提，參加這堂課的人數，男女加起來共有20人左右。

聽媽媽的話學琴 結婚後反而幫上大忙

後來我順利升學、進入女校，上起課來也很開心。那時候才十幾歲，記憶力是人生中的巔峰，而且學習很有趣，所以無論什麼內容，我馬上就能記住。

說起來，我還記得進女校沒多久，就馬上開始學琴。這是因為有一天，母親突然對我說：「妳去學琴啦。」其實，母親對於學習古琴抱有強烈的憧憬，但她似乎沒有機會學，所以一直覺得遺憾。

大是文化《還在工作的樂趣──我102歲：凡事不比較、守口如瓶、製造小確幸，讓自己永遠被需要！我做了61年業務，在困境中也能發現幸福。》，作者：堀野智子
大是文化《還在工作的樂趣──我102歲：凡事不比較、守口如瓶、製造小確幸，讓自己永遠被需要！我做了61年業務，在困境中也能發現幸福。》，作者：堀野智子

關於這點，由我自己說或許有點奇怪，但我覺得我的理解能力很好、手也很巧，可能也感受到母親想把她的夢想託付給我，於是我沒有任何拒絕的機會。家裡馬上找了古琴老師收我當學生。在這樣的情況下，也只能聽媽媽的話。

但是從結果來說，我很感謝母親。直到我後來結婚，因為先生從小生長在富裕的家庭，被當成少爺養大，對金錢也不太在乎，導致我們家曾遇到一些經濟上的窘境。結果，年輕時學習的古琴，就在當時幫上了忙。

我一旦下定決心，就會貫徹到底，多虧過去持續學琴，也拿到師資認證，才有辦法教附近鄰居的女兒們，透過每個月收學費，為家中經濟幫上大忙。這正是所謂的「一技在身，勝過千金」。

拚命努力、不斷累積 總有一天會回饋

除此之外，我還曾因此獲邀參加家鄉電臺開臺記念日的典禮，上臺表演彈奏古琴。然而，彈古琴其實不是因為想學才開始的，但幸好我當時仍努力練習，才能學到難得的技藝，真是十分感恩。透過這個經驗，我明白了只要全力以赴做好一件事，對往後的人生都有助益。

不論是才藝還是工作都是如此，靠拚命努力與不斷累積，只要具備這兩個要素，就沒什麼好怕的了。

我的母親45歲時就早早離開人世，而她給我的最大禮物，就是讓我明白這一點。

（本文摘自大是文化《還在工作的樂趣──我102歲：凡事不比較、守口如瓶、製造小確幸，讓自己永遠被需要！我做了61年業務，在困境中也能發現幸福。》，作者：堀野智子）

相關新聞

102歲還在工作！60年不改初心…阿嬤每天搭車赴營業處 熱愛化妝品一輩子

102歲阿嬤仍擔任化妝品銷售員，從60年前就喜愛POLA品牌，至今依舊參加研習課、搭車7公里到營業處工作，認為「工作讓我更有自信」。

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

金管會主委彭金隆說，去年他接任消息發布後，就在學校信箱收到一疊厚厚的陳情函，「陳情人說，為什麼70歲的人不能開期貨帳戶？」

豐田、日產與本田孰強孰弱？蘭徹斯特策略揭打敗大你10倍對手的終極武器

這裡講的不是規模經濟。日產與本田汽車都是超大企業，但是在一般家用車市場中，豐田…

不急著取悅客人！迎合不是服務…為何拒絕反而讓顧客續單？

我從不取悅客人 若你提供的服務是學習型課程，初次前來的客人很可能會問你：「我想要盡快解決我的煩惱，有什麼在家也能做的嗎？」這個時候，很多人會因為想留住客人而提供方法。但是，我希望你先有拒絕一次的勇氣

別只賣商品！聊故事才會讓顧客想回來…想念的關鍵是情感連結

別聊商品 聊故事 到目前為止，相信各位已經充分理解執行情感連結時，了解顧客和貼近顧客心情的能力非常重要。但是，還有一個同樣重要的技能，那就是表達自己。 擁有自我表達能力的人，很容易讓顧客留下深刻的

