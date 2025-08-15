拚命努力不斷累積…終有回饋！102歲仍在工作的她：是媽媽給我最好的禮物

任何學習 終有回報

當時，同學們國小畢業後，要不是繼續升學，就是去工作，否則就是幫忙做家事，幾乎只有這三種選擇。

升學的話，男生會進一般國中，女生則是就讀女校。因為不是義務教育，所以選擇升學的人不多。我國小同學年的人當中，女生只有64人，之後選擇繼續升學到女校的只有10位，比例將近16％，跟現在相比差別很大。

在那個年代，若不是家庭在金錢上較寬裕，或是父母的想法比較先進，女生很難繼續升學。

我家雖然不算是非常富裕，但是父母能理解教育的意義，再加上我很喜歡讀書，所以讓我繼續升學。

這時國小會另外安排「特別課程」的時間，讓升學組在放學後準備考試。順帶一提，參加這堂課的人數，男女加起來共有20人左右。

聽媽媽的話學琴 結婚後反而幫上大忙

後來我順利升學、進入女校，上起課來也很開心。那時候才十幾歲，記憶力是人生中的巔峰，而且學習很有趣，所以無論什麼內容，我馬上就能記住。

說起來，我還記得進女校沒多久，就馬上開始學琴。這是因為有一天，母親突然對我說：「妳去學琴啦。」其實，母親對於學習古琴抱有強烈的憧憬，但她似乎沒有機會學，所以一直覺得遺憾。

關於這點，由我自己說或許有點奇怪，但我覺得我的理解能力很好、手也很巧，可能也感受到母親想把她的夢想託付給我，於是我沒有任何拒絕的機會。家裡馬上找了古琴老師收我當學生。在這樣的情況下，也只能聽媽媽的話。

但是從結果來說，我很感謝母親。直到我後來結婚，因為先生從小生長在富裕的家庭，被當成少爺養大，對金錢也不太在乎，導致我們家曾遇到一些經濟上的窘境。結果，年輕時學習的古琴，就在當時幫上了忙。

我一旦下定決心，就會貫徹到底，多虧過去持續學琴，也拿到師資認證，才有辦法教附近鄰居的女兒們，透過每個月收學費，為家中經濟幫上大忙。這正是所謂的「一技在身，勝過千金」。

拚命努力、不斷累積 總有一天會回饋

除此之外，我還曾因此獲邀參加家鄉電臺開臺記念日的典禮，上臺表演彈奏古琴。然而，彈古琴其實不是因為想學才開始的，但幸好我當時仍努力練習，才能學到難得的技藝，真是十分感恩。透過這個經驗，我明白了只要全力以赴做好一件事，對往後的人生都有助益。

不論是才藝還是工作都是如此，靠拚命努力與不斷累積，只要具備這兩個要素，就沒什麼好怕的了。

我的母親45歲時就早早離開人世，而她給我的最大禮物，就是讓我明白這一點。

