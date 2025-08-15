102歲還在工作！60年不改初心…阿嬤每天搭車赴營業處 熱愛化妝品一輩子

快訊

聯合新聞網／ 堀野智子
102歲的員堀野智子(中)仍擔任化妝品銷售員，從60年前就喜愛POLA品牌，至今依舊參加研習課、搭車7公里到營業處工作，認為「工作讓我更有自信」。(取材自Ｘ平台)
先生很支持 但他要我別找熟人推銷

你現在是否做著自己真正想做的工作？

我至今還在工作（今年102歲），在從60年以前就很喜歡的化妝品品牌POLA，擔任銷售業務。

直到現在，我還是會參加新產品的研習和讀書會。這些時候，我會從家裡搭車，到距離7公里外的營業處。

自從我第一次用POLA化妝品，當下就想：「我可以做什麼工作，讓更多人知道這麼好用的東西。」

話雖如此，當時我的第三個小孩還在讀國小，那時不像現在，托育系統這麼完善，社會環境也無法讓有兒女的婦女們安心工作。當時孩子們年紀還小，我雖然認為：「暫時應該還無法工作。」但也沒有完全放棄。

所以，過了幾年後，有次外出時巧遇朋友，聽到她先生正準備開設POLA的營業處，就覺得這有如命運的安排：「機會總算降臨了！」

即使受限 也想挑戰

我當下立刻拜託朋友：「我從以前就很想做銷售員，請讓我加入！」朋友也直接邀請我：「現在要不要跟我一起去營業處看看？」於是我就跟她一同前往，並且藉此和朋友的先生，也就是店長更進一步的洽談。

當天回家時，我拿到了印有POLA化妝品品牌標誌的包包，裡面塞滿了基本款的保養品，以及很多銷售時要給客人的收據。

POLA化妝品銷售員，是我一直很想做的工作，所以這次的機會讓我開心得不得了，當時也絲毫不在意提包有多重。

那天晚上，我對著剛下班回家的先生宣布：「我今後要當POLA化妝品的銷售員！」結果我先生卻告誡我：「妳要外出當銷售員，我不反對，但不要去我認的人那裡推銷！」

我先生出生在大正年代（按：1912年至1926年），正是所謂的「老古板」，但對於身為妻子的我要出門工作，他沒有批評「妳這樣讓我很丟臉」或是「不准去」，已讓我非常慶幸。

大是文化《還在工作的樂趣──我102歲：凡事不比較、守口如瓶、製造小確幸，讓自己永遠被需要！我做了61年業務，在困境中也能發現幸福。》，作者：堀野智子
大是文化《還在工作的樂趣──我102歲：凡事不比較、守口如瓶、製造小確幸，讓自己永遠被需要！我做了61年業務，在困境中也能發現幸福。》，作者：堀野智子

由於先生出生在比較富裕的家庭，個性很大方、經常請部屬吃飯。後面我會更詳細說明，儘管他收入高，不過硬要說的話，卻沒有多到能提供滿足家庭生活所需的費用，所以我只能選擇出門工作。因為如此，他也沒有道理說出「妳不准去工作」的話。

我持續工作賺錢、貼補家中的生活費。如此一來，對我先生也有好處，因為他能更有餘裕的用他的零用錢。除此之外，以出生在大正時代的男人來說，能允許妻子外出工作，我心存感恩。

工作讓我更有自信

因為他是在備受寵愛的環境下長大，有時候也令人很困擾，雖然他是「那個老古板年代的男性」，但還是很落落大方、不拘小節，這或許也是因為他在成長期間受到很多寵愛，才會造就這樣的優點。

另外，我的先生個子很高，如果以現在的形容詞來說，算是「清爽優雅」的類型，他的長相也還不錯。我想，他可能對自己的長相也頗有自信，再加上因為工作上的往來，使他有機會出入那些有打扮華麗的女性的場所。所以，他經常會對我說「要打扮得漂亮一點」、「要保持乾淨整潔的樣子」。

甚至在我還沒使用POLA化妝品時，他還對我沒完沒了的說教：「女性也是要注意儀容的，知道嗎？」所以，我會開始使用POLA化妝品、努力保養皮膚，都是受到我先生的影響。

（本文摘自大是文化《還在工作的樂趣──我102歲：凡事不比較、守口如瓶、製造小確幸，讓自己永遠被需要！我做了61年業務，在困境中也能發現幸福。》，作者：堀野智子）

