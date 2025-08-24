快訊

工作30年退休金怎計算？ 請領年紀、給予標準、年資、工資…勞基法規定一次看

聯合新聞網／ 永然文化出版
存退休金示意圖。圖／AI生成
案例

張強任職於大大公司，其已在該公司工作三十年，最近打算退休，並請領退休金，張強不知如何辦理？又該退休金要如何計算？

解析

按《勞動基準法》中對於退休條件的規定有「自請退休」及「強制退休」之分。

前者依《勞動基準法》第53條規定，於勞工有下列情形之一者，得自請退休：一、工作十五年以上年滿五十五歲者。二、工作二十五年以上者。三、工作十年以上年滿六十歲者。

本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》
後者依《勞動基準法》第54條規定，勞工非有下列情形之一者，雇主不得強制其退休：一、年滿六十五歲者。二、身心障礙不堪勝任工作者。但如果勞工係擔任具有危險、堅強體力等特殊性質的工作者，強制退休的年齡可以由事業單位報請中央主管機關予以調整，但不得少於五十五歲（參見《勞動基準法》第54條第2項）。

就以本案例而言，張強已在該報社服務達三十年，自可依上開規定，向其所屬報社申請退休。

其次，已符合退休條件者，雇主應如何給付退休金？關於退休金的給與標準，依《勞動基準法》第55條第1項規定，其標準如下：

一、按其工作年資，每滿一年給予兩個基數；但超過十五年的工作年資，每滿一年給予一個基數，最高總數以四十五個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。

二、依《勞動基準法》第54條第1項第2款規定，「強制退休」的勞工，其身心障礙係因執行職務所致者，依上述標準加給20%。

三、前述的退休金基數，依《勞動基準法》第55條第2項規定，係指核准退休時一個月「平均工資」（註）。

假設張強是於民國58年8月1日到公司，並於88年8月1日工作三十年退休，退休時的平均工資為五萬元，其退休金的給與標準，因《勞動基準法》係自民國73年8月1日起施行，所以：

一、民國73年7月31日前年資為○個基數。

二、民國73年8月1日後年資為十五年，得三十個基數（即2基數×15年）。

三、其平均工資為五萬元，則其退休金為5萬元×30個基數＝150萬元。

而該退休金雇主應於勞工退休之日起「三十日」內給付（參見《勞動基準法施行細則》第29條第1項）。

註：《勞動基準法施行細則》第29條之1第1項第3款規定，「平均工資」是估算年度終了之一個月平均工資。

（本文作者李永然為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

（本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》)

