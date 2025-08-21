快訊

午後強對流防大雷雨 吳德榮：明起酷熱飆38度極端高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

太太臨盆…房仲業務想跟公司申請「陪產假」性別平等工作法給的天數很大方

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

案例

大明與小美結婚，兩人各在不同的公司服務，小美懷孕已近臨盆，大明為強強房屋仲介公司業務員，業務繁忙，想到家中屆時無人可照料小美，他希望向公司申請「陪產假」，不知是否可依《勞動基準法》的規定提出？

解析

「陪產假」一直是社會所談論的焦點，雖然早年相關勞動法令並未有陪產假的規定，不過，為了讓勞工兼顧工作與家庭，以提升其工作效率，當時國內已有一些企業主動提供其員工包括陪產假、育嬰假等在內優於勞動法令的勞動條件。

本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》
本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》
只是率先提供員工這些優惠福利措施的企業，幾乎都是員工上千人的大公司，小公司恐怕就比較難以承受員工動輒請陪產假、育嬰假等的負擔。

為此，政府訂有《性別平等工作法》（註1），在該法中除了明定雇主不得以勞工結婚、懷孕、分娩或育兒為理由，終止勞動契約或要求勞工自動辭職外，為了讓勞工能兼顧家庭，並首創「家庭照顧假」，明文肯定「育嬰假」、「產檢假」（註2）與「陪產檢及陪產假」。

依以上說明可知，「陪產檢及陪產假」在現行的《勞動基準法》中並未規定，但《性別平等工作法》中則有規定，凡有該法之適用者，即可依該法第15條第5項規定，受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，可以請陪產檢及陪產假七天，雇主並應照給工資。

註1：

我國於民國91年1月16日總統公布訂定《兩性工作平等法》，再於民國97年1月16日總統公布修正名稱為《性別工作平等法》，而後於民國112年8月16日修正，並將法案名稱改為《性別平等工作法》。

註2：《性別平等工作法》第15條第4項規定，受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假七日。

（本文作者李永然為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

（本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》)

相關新聞

化學公司老闆遇不景氣打擊…工廠將停止生產並歇業 勞工退休準備金可當資遣費？

為保障勞工權益，避免勞工因雇主經營不善而影響其領取退休金的權利，《勞動基準法》…

太太臨盆…房仲業務想跟公司申請「陪產假」性別平等工作法給的天數很大方

「陪產假」一直是社會所談論的焦點，雖然早年相關勞動法令並未有陪產假的規定，不過，為了讓勞工兼顧工作與家庭...

家人給7萬生活費 他想「all in 0050」…過來人苦勸1點：別衝動

你有投資理財的規劃嗎？一名網友分享，近期即將開學，家裡給了7萬元當生活費，因為自己會打工，好奇是否該把這筆錢，拿去買0050？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「每慢跑10分鐘 壽命多8分鐘」到底是賺還賠？先確定自己想要的收益函數是什麼

想維持健康...該慢跑還是把運動時間拿去賺未來的醫藥費？一個思考模型幫你做出不吃虧的選擇 很多年前，我不知道從哪裡聽說，「每慢跑十分鐘，你的壽命就會增加八分鐘」。一週五天，每天慢跑半小時，壽命

為什麼別人看起來比我快樂？因為你看到的是「篩選後的世界」

為什麼別人看起來比我快樂？從邁阿密海灘到社群焦慮，哲人型經濟學家這樣思考，擺脫內耗 羞恥與自卑，比我們想像中更普遍。這些情緒不只發生在失業者或無家可歸者身上，許多在網路上高調的人，也可能深藏著類

避免照顧長輩撕破臉！律師教「規劃意定監護、安養信託」：人跟錢都安排好

「吳律師，我最近看到您的影片，裡面提到『意定監護』跟『安養信託』……」林小姐一坐下，語氣就帶著些許焦慮：「我媽媽才剛退休，狀況還好，但我開始思考，如果哪天她身體狀況不好了……我該做什麼準備？」其實台灣多數人，沒有這麼未雨綢繆地想要安排規劃，因此我多問了一句：「除了你媽媽已經到了退休年齡，還有什麼原因，讓你想要預先準備呢？」 「因為我的哥哥，去年就已經為了爸爸遺產繼承的事情，和我及媽媽大吵了一架，還是在爸爸醫院的病房裡！我和媽媽都擔心，如果未來媽媽身體不好，那是不是要如何用媽媽自己的錢，還要聽哥哥的意見？畢竟他是兒子。他總是說，我是兒子，家裡的事當然都聽我的！可是媽媽現在很害怕，如果是管理她的財產，或是決定長照醫療照顧的話，哥哥到底是會為媽媽著想？還是只會為自己的『錢途』著想，而不給媽媽需要的照顧......所以媽媽請我來請教律師，該怎麼辦？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。