太太臨盆…房仲業務想跟公司申請「陪產假」性別平等工作法給的天數很大方

案例

大明與小美結婚，兩人各在不同的公司服務，小美懷孕已近臨盆，大明為強強房屋仲介公司業務員，業務繁忙，想到家中屆時無人可照料小美，他希望向公司申請「陪產假」，不知是否可依《勞動基準法》的規定提出？

解析

「陪產假」一直是社會所談論的焦點，雖然早年相關勞動法令並未有陪產假的規定，不過，為了讓勞工兼顧工作與家庭，以提升其工作效率，當時國內已有一些企業主動提供其員工包括陪產假、育嬰假等在內優於勞動法令的勞動條件。

只是率先提供員工這些優惠福利措施的企業，幾乎都是員工上千人的大公司，小公司恐怕就比較難以承受員工動輒請陪產假、育嬰假等的負擔。

為此，政府訂有《性別平等工作法》（註1），在該法中除了明定雇主不得以勞工結婚、懷孕、分娩或育兒為理由，終止勞動契約或要求勞工自動辭職外，為了讓勞工能兼顧家庭，並首創「家庭照顧假」，明文肯定「育嬰假」、「產檢假」（註2）與「陪產檢及陪產假」。

依以上說明可知，「陪產檢及陪產假」在現行的《勞動基準法》中並未規定，但《性別平等工作法》中則有規定，凡有該法之適用者，即可依該法第15條第5項規定，受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，可以請陪產檢及陪產假七天，雇主並應照給工資。

註1：

我國於民國91年1月16日總統公布訂定《兩性工作平等法》，再於民國97年1月16日總統公布修正名稱為《性別工作平等法》，而後於民國112年8月16日修正，並將法案名稱改為《性別平等工作法》。

註2：《性別平等工作法》第15條第4項規定，受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假七日。

（本文作者李永然為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

