聽新聞
0:00 / 0:00
太太臨盆…房仲業務想跟公司申請「陪產假」性別平等工作法給的天數很大方
案例
大明與小美結婚，兩人各在不同的公司服務，小美懷孕已近臨盆，大明為強強房屋仲介公司業務員，業務繁忙，想到家中屆時無人可照料小美，他希望向公司申請「陪產假」，不知是否可依《勞動基準法》的規定提出？
解析
「陪產假」一直是社會所談論的焦點，雖然早年相關勞動法令並未有陪產假的規定，不過，為了讓勞工兼顧工作與家庭，以提升其工作效率，當時國內已有一些企業主動提供其員工包括陪產假、育嬰假等在內優於勞動法令的勞動條件。
只是率先提供員工這些優惠福利措施的企業，幾乎都是員工上千人的大公司，小公司恐怕就比較難以承受員工動輒請陪產假、育嬰假等的負擔。
為此，政府訂有《性別平等工作法》（註1），在該法中除了明定雇主不得以勞工結婚、懷孕、分娩或育兒為理由，終止勞動契約或要求勞工自動辭職外，為了讓勞工能兼顧家庭，並首創「家庭照顧假」，明文肯定「育嬰假」、「產檢假」（註2）與「陪產檢及陪產假」。
依以上說明可知，「陪產檢及陪產假」在現行的《勞動基準法》中並未規定，但《性別平等工作法》中則有規定，凡有該法之適用者，即可依該法第15條第5項規定，受僱者陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，可以請陪產檢及陪產假七天，雇主並應照給工資。
註1：
我國於民國91年1月16日總統公布訂定《兩性工作平等法》，再於民國97年1月16日總統公布修正名稱為《性別工作平等法》，而後於民國112年8月16日修正，並將法案名稱改為《性別平等工作法》。
註2：《性別平等工作法》第15條第4項規定，受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假七日。
（本文作者李永然為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）
（本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言