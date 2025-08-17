好不容易拿到第一份工作…電腦工程師收人事部門「勞動契約書」 他猶豫：該簽嗎？

案例

阿勇從學校畢業後半年，好不容易找到一份電腦工程師的工作，在辦理新進人員報到手續時，人事部門遞給阿勇一份「勞動契約書」，要他簽署，阿勇快速瀏覽後，發覺有部分內容不大明瞭，又有些條文似乎影響自身權益。好不容易擁有第一份工作的阿勇顯得躊躇不定，不知道合理的勞動契約究竟該如何簽訂？

解析

我國《憲法》第15條規定，人民的「工作權」，依法應予以保障。

本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》
按工作對每個人而言，非常重要，而一個人受僱於他人，究竟該如何簽訂勞動契約，才能保障自身權益？作為一位現代公民，確實不可不知。

一、何謂勞動契約？

按勞務供給契約之類型，主要有「承攬」、「委任」及「僱傭」契約之分。所謂「承攬」，是當事人約定，一方為他方完成一定的工作，他方俟工作完成，給付報酬的契約（參見《民法》第490條第1項）；而所謂「委任」，係指當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理的契約（《民法》第528條）；至於「僱傭」，則係當事人約定，一方於一定或不定的期限內為他方服勞務，他方給付報酬的契約（《民法》第482條）。

「勞動契約」是約定勞雇關係的契約，所以「勞動契約」應先適用《勞動基準法》的規定；其未規定時，則再適用《民法》中「僱傭契約」的相關規定。

勞工要訂立勞動契約，該契約內應約定哪些內容？依《勞動基準法施行細則》第7條規定，勞動契約應依《勞動基準法》有關規定約定下列事項：

(一)工作場所及應從事的工作。

(二)工作開始及終止的時間、休息時間、休假、例假、休息日、請假及輪班制的換班有關事項。

(三)工資的議定、調整、計算、結算及給付的日期與方法。

(四)有關勞動契約的訂定、終止及退休。

(五)資遣費、退休金、其他津貼及獎金。

(六)勞工應負擔的膳宿費、工作用具費。

(七)安全衛生。

(八)勞工教育及訓練。

(九)福利。

(十)災害補償及一般傷病補助。

(十一)應遵守之紀律。

(十二)獎懲。

(十三)其他勞資權利義務有關事項。

二、最低服務年限條款約定的效力如何？

勞工應注意「最低服務年限條款」的約定；所謂「最低服務年限條款」，係指雇主與員工約定勞工於接受訓練之後必須服務一定的期限，如果未服務滿一定期限，就必須給付一定金額的「違約金」或賠償雇主提供訓練所支出的全部費用。

勞動契約能否約定「保證服務年數條款」？可以約定，但須符合《勞動基準法》第15條之1規定：

Ⅰ.未符合下列規定之一，雇主不得與勞工為最低服務年限之約定：一、雇主為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者。二、雇主為使勞工遵守最低服務年限之約定，提供其合理補償者。

Ⅱ.前項最低服務年限之約定，應就下列事項綜合考量，不得逾合理範圍：一、雇主為勞工進行專業技術培訓之期間及成本。二、從事相同或類似職務之勞工，其人力替補可能性。三、雇主提供勞工補償之額度及範圍。四、其他影響最低服務年限合理性之事項。Ⅲ.違反前二項規定者，其約定無效。

（本文作者李永然為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

（本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》)

