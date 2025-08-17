大學生速食店打工…不適用勞基法、工作受傷公司不會補償？ 律師解釋了

案例

廣浩今年剛考上台中地區的一所私立大學，由於學費不便宜，廣浩不想增加家裡的負擔，便打算至一家大型的速食店打工，賺取生活費。

廣浩聽同學說，工讀生和正式員工在福利方面有很大的落差，因為不適用《勞動基準法》，且非正式員工，萬一工作中受了傷，公司也不會給予補償。廣浩半信半疑，不曉得工讀生是否真的這麼沒保障？

解析

一、工讀生是否適用《勞動基準法》？

廣浩受僱於外賣速食店打工領取工資，就是「勞工」，雖然只是計時的工讀生，仍然屬於《勞動基準法》所稱的員工，而僱用他的速食店如符合「中華民國行業標準分類」中餐館的定義「從事調理餐食供現場立即食用」，亦是《勞動基準法》所適用的行業。

《勞動基準法》第2條第1款所謂的「勞工」，是指「受雇主僱用從事工作而獲致工資的人」。而同法第3條規定：「本法於左列各業適用之：一、農、林、漁、牧業。二、礦業及土石採取業。三、製造業。四、營造業。五、水電、煤氣業。六、運輸、倉儲及通信業。七、大眾傳播業。八、其他經中央主管機關指定之事業。本法適用於一切勞雇關係。

但因經營型態、管理制度及工作特性等因素適用本法確有窒礙難行者，並經中央主管機關指定公告之行業或工作者，不適用之。……」所以，原則上目前所有勞雇關係均應適用《勞動基準法》，僅特定行業或工作者，勞動部才會公告排除。

因此，廣浩在選擇打工的行業時，可參考勞動部公告關於《勞動基準法》適用行業的例外情形。

二、工讀生有沒有勞、健保？

依《勞工保險條例》第6條第1項規定，只要是符合本條規定的員工，其雇主或所屬團體或所屬機構都應該以本身為「投保單位」，為「年滿十五歲以上，六十歲以下」的勞工參加「勞工保險」。勞工保險的項目，依同條例第2條規定，勞工保險分為：(一)「普通事故保險」，包括生育、傷病、失能、老年及死亡五種給付；(二)「職業災害保險」，包括：傷病、醫療、失能及死亡四種給付。

給付的方式因目前已有《全民健康保險法》的實施，醫療部分已改由中央健康保險署來辦理。

三、工讀生有沒有最低工資的限制？

勞動部於民國113年9月19日發布，基本工資自民國114年1月1日起調整為每月新台幣28,590元、每小時新台幣190元。廣浩的老闆若違反最低基本工資的規定，依《最低工資法》第17條第1項的規定，將被處以新台幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰，另依《最低工資法》第17條第2項規定，行政機關將公布事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分日期及罰鍰金額，並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰。

依《最低工資法》第5條規定，雇主與勞工所議訂的工資，不得低於最低工資，如果議定的工資低於最低工資，也會以《最低工資法》所定的最低工資為勞工的工資數額。即使是工讀生，與雇主議定的工資也無法低於《最低工資法》所規定依工作時間計算的時薪基本工資。

四、工讀生因公受傷，有職業災害補償嗎？

廣浩如果在上下班必經途中發生意外事故，並不是因為其他的私人行為，例如繞去別的地方所造成，也沒有違反法令，這類事故仍然算是「職業災害」，可以請求「職災補償」。如果廣浩的老闆沒有幫廣浩投保勞保，就應該負擔全額的職業災害補償費。

（本文作者李永然為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

（本文出自《雇主勞工權益大小事，法律說明白》)