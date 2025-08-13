台商、陸配必看！兩岸遺產分配差異多 律師提醒：特留分制度僅台灣有
兩岸遺產繼承制度大不同 兩岸律師提醒：掌握繼承順位與流程，避免遺產與你擦肩而過
遺產繼承不僅關乎財產分配，更牽涉家庭關係與法律權益。隨著兩岸交流日益頻繁，越來越多民眾面臨跨境繼承問題。
台灣與大陸在遺產繼承制度上雖有共通之處，但在繼承順位、比例、稅制與時效等細節上存在顯著差異，民眾若未事先了解，恐影響自身權益。
台灣繼承順位分四層級 配偶享有優先繼承權
根據台灣民法規定，遺產繼承順位依序為：直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，配偶則為當然繼承人，並享有優先分配權。
若無子女，則由父母與配偶共同繼承；若父母亦不在，則由兄弟姊妹與配偶共同繼承。若無任何法定繼承人，遺產則歸屬國庫。
大陸制度簡化為兩順位 遺囑可完全改變分配方式
相較之下，大陸《民法典》則將繼承人分為兩順位：第一順位為配偶、子女、父母；第二順位為兄弟姊妹、祖父母、外祖父母。
遺產由同順位繼承人平均分配。若第一順序繼承人皆無人可繼承時，才由第二順序繼承人承接。另外值得注意的是，大陸並無「特留分」制度，遺囑可完全改變法定分配的方式。
繼承流程繁瑣 兩岸律師楊軒廷建議提早規劃與諮詢
在台灣，辦理遺產繼承流程，包括申請除戶證明、清查財產、申報遺產稅、查欠稅額、辦理產權登記等，若涉及動產如存款、股票、汽車，則需依各機構規定辦理，若逾期未申報，則可能面臨裁罰。
在大陸，繼承不動產須依所在地法律辦理，並透過公證程序取得繼承公證書；動產如存款、股票、車輛亦需逐一辦理繼承公證，流程繁複，建議委託專業兩岸律師協助。
＊小提醒：若是繼承人需委託代理人至大陸協助辦理，委託書也需要經過公證程序喔！
本文內容節錄自《兩岸法律大不同：繼承案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。
