管理只理解成解決問題…本身就是問題！菲女狼：要推著團隊往前走

管理不能只是防守，更要推著團隊往前走。

在大企業待過的人，大多都遇過這種情況：你以為後勤單位是來支援前線的，結果他們的存在，反而成了綁手綁腳的鎖。曾有位長官對我說過一句話：「幕僚不是來幫你的，是來監督你的。」乍聽荒謬，細想卻很現實。

當管理只被定義成「防守」與「防弊」，後勤就會成為檢查員，而不是推進者。很多人說，管理就是解決問題，但我前陣子聽到一個觀點：「把管理只理解成解決問題，本身就是問題。」因為當你只盯著問題，思維就容易偏向管制與防範，原本應該是支持的後勤，就會變成拖慢節奏的監督者。

管理的關鍵，在於先釐清目標。目標清楚，做法才不會越走越偏。如果後勤的目標，是協助業務順利拿到案子，制度與流程就應該是助力，而不是枷鎖。可惜，太多時候管理變成了「守規矩」比賽，每個人都忙著檢查表格、蓋章、交報告，卻沒人注意到客戶的簽約期限已經快到。

真正有效的管理，是在守住底線的同時，為團隊留出衝刺的空間；該放行的就放行，該加速的就加速。因為目標不是把人管住，而是把事做成。

管理不是防守到底，而是推著團隊往前走。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。