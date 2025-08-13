不該衝動！年輕夫妻砸千萬買房圓夢 短短6年淚崩夢碎「租屋才幸福」

「買房還是租房？」長久以來都是許多人糾結的議題。雖然近年「擁有持有房」的價值觀逐漸淡化，但當身邊朋友陸續入手新家，仍難免心動。然而，若僅憑一時衝動下決定，日後恐釀成沉重負擔。根據「THE GLOD ONLINE」報導，日本一名37歲上班族吉野敦（化名），在妻子催促下購買5500萬日圓（約新台幣1155萬元）新房，卻在短短6年後面臨房貸違約危機，最終只能忍痛賣屋。

吉野與29歲妻子育有兩名子女，原本租住月租15萬日圓（約新台幣3.15萬元）的公寓，生活雖不奢華但無虞。然而，妻子長期嚮往「南向、近車站、客廳寬敞」的理想家園，加上SNS與朋友間的新居話題刺激下，購屋慾望達到頂點。她勸說：「現在不買，以後房價更高就買不起了！」並承諾重返職場分擔房貸。夫妻在有900萬日圓（約新台幣189萬元）存款的情況下，決定購入5500萬日圓（約新台幣1155萬元）新建公寓，頭期款後貸款5000萬日圓（約新台幣1050萬元），月繳近14萬日圓（約新台幣2.94萬元），70多歲才還清。

新家設備齊全，擁有寬敞廚房、大陽台與完善公共設施，甚至有供友人住宿的客房。雖然加上管理費、修繕基金、停車費與房產稅，每月維持費用比租屋時多出5萬日圓（約新台幣1.05萬元），但夫妻認為值得。然而，美好生活僅維持數年，隨即陷入財務壓力。

購屋6年後，吉野因公司業績惡化，年薪從640萬日圓（約新台幣134.4萬元）降至550萬日圓（約新台幣115.5萬元）。妻子原計畫全職工作，但因育兒與健康因素，只能兼職，每年收入不到100萬日圓（約新台幣21萬元）。與此同時，孩子成長帶來教育與生活費增加，加上換車開支，家庭財務日益吃緊，存款快速消耗。

夫妻關係因財務壓力惡化，爭吵頻仍，孩子也察覺氛圍不對。最終，吉野決定賣屋止血，幸運地因房價上漲，售出後仍有數百萬日圓（約新台幣數十萬元）餘額。雖有餘裕換屋，但夫妻選擇搬至較遠地段的租屋，享受無貸款負擔的穩定生活，坦言「租屋其實也不錯」。

專家提醒，根據日本2024年住宅居住白書，63.3％受訪者屬「持有派」，多數理由為「租金浪費」、「想安定」、「擔心老後住處」。然而，房貸在還清前都是龐大債務，一旦收入不穩或房價下跌，可能面臨沉重打擊。購屋前應審慎評估收入變化與轉售價值，避免因衝動或外界壓力而後悔。