快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

不該衝動！年輕夫妻砸千萬買房圓夢 短短6年淚崩夢碎「租屋才幸福」

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻關係因財務壓力惡化，爭吵頻仍，孩子也察覺氛圍不對，最終決定賣屋止血。 圖／ingimage
夫妻關係因財務壓力惡化，爭吵頻仍，孩子也察覺氛圍不對，最終決定賣屋止血。 圖／ingimage

「買房還是租房？」長久以來都是許多人糾結的議題。雖然近年「擁有持有房」的價值觀逐漸淡化，但當身邊朋友陸續入手新家，仍難免心動。然而，若僅憑一時衝動下決定，日後恐釀成沉重負擔。根據「THE GLOD ONLINE」報導，日本一名37歲上班族吉野敦（化名），在妻子催促下購買5500萬日圓（約新台幣1155萬元）新房，卻在短短6年後面臨房貸違約危機，最終只能忍痛賣屋。

吉野與29歲妻子育有兩名子女，原本租住月租15萬日圓（約新台幣3.15萬元）的公寓，生活雖不奢華但無虞。然而，妻子長期嚮往「南向、近車站、客廳寬敞」的理想家園，加上SNS與朋友間的新居話題刺激下，購屋慾望達到頂點。她勸說：「現在不買，以後房價更高就買不起了！」並承諾重返職場分擔房貸。夫妻在有900萬日圓（約新台幣189萬元）存款的情況下，決定購入5500萬日圓（約新台幣1155萬元）新建公寓，頭期款後貸款5000萬日圓（約新台幣1050萬元），月繳近14萬日圓（約新台幣2.94萬元），70多歲才還清。

新家設備齊全，擁有寬敞廚房、大陽台與完善公共設施，甚至有供友人住宿的客房。雖然加上管理費、修繕基金、停車費與房產稅，每月維持費用比租屋時多出5萬日圓（約新台幣1.05萬元），但夫妻認為值得。然而，美好生活僅維持數年，隨即陷入財務壓力。

購屋6年後，吉野因公司業績惡化，年薪從640萬日圓（約新台幣134.4萬元）降至550萬日圓（約新台幣115.5萬元）。妻子原計畫全職工作，但因育兒與健康因素，只能兼職，每年收入不到100萬日圓（約新台幣21萬元）。與此同時，孩子成長帶來教育與生活費增加，加上換車開支，家庭財務日益吃緊，存款快速消耗。

夫妻關係因財務壓力惡化，爭吵頻仍，孩子也察覺氛圍不對。最終，吉野決定賣屋止血，幸運地因房價上漲，售出後仍有數百萬日圓（約新台幣數十萬元）餘額。雖有餘裕換屋，但夫妻選擇搬至較遠地段的租屋，享受無貸款負擔的穩定生活，坦言「租屋其實也不錯」。

專家提醒，根據日本2024年住宅居住白書，63.3％受訪者屬「持有派」，多數理由為「租金浪費」、「想安定」、「擔心老後住處」。然而，房貸在還清前都是龐大債務，一旦收入不穩或房價下跌，可能面臨沉重打擊。購屋前應審慎評估收入變化與轉售價值，避免因衝動或外界壓力而後悔。

延伸閱讀

高股息ETF會睡公園？00918領息繳房貸…醫師曝20年貸款剩1年就清

楊千霈術後首露面曝近況　「說話吃力、聲音沙啞」淚崩盼儘快康復

「教愛貓喊爸爸」十幾年都學不會 去喵星前一刻竟喊了好幾聲飼主淚崩

趙露思淚崩畫面瘋傳！父罹癌病危、爺爺過世「心碎內幕曝光」

相關新聞

不該衝動！年輕夫妻砸千萬買房圓夢 短短6年淚崩夢碎「租屋才幸福」

「買房還是租房？」長久以來都是許多人糾結的議題。雖然近年「擁有持有房」的價值觀逐漸淡化，但當身邊朋友陸續入手新家，仍難免心動。然而，若僅憑一時衝動下決定，日後恐釀成沉重負擔。根據「THE GLOD ONLINE」報導，日本一名37歲上班族吉野敦（化名），在妻子催促下購買5500萬日圓（約新台幣1155萬元）新房，卻在短短6年後面臨房貸違約危機，最終只能忍痛賣屋。

日本父母的好意告誡卻害了孩子？ 住同一地區…天災發生恐全罹難

家族創始人有五個兒子，但身為父親的他並不打算跟兒子同住，因為他覺得將五個兒子聚集在同一個…

生活富裕仍會遇到…每50年輪迴的「清算之年」來了 前財長曝餘生哲學

這個制度若能延續至現今社會，應該就不會再有孩子為了爭奪父母的財產而產生糾紛了…

兩岸離婚財產分配差異大？律師：分配非絕對一人一半！

隨著兩岸婚姻日益普遍，離婚財產分配成為跨境家庭面臨的重要法律議題。台灣與大陸在夫妻財產制度上存在顯著差異，若未事先了解相關規定，離婚時可能面臨權益受損的風險，並提醒民眾諮詢專業的兩岸律師意見，以保障自

「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職

最近景氣不佳，不少公司開始採取「預缺不補」政策。 表面上是省成本，實際上卻暗藏後遺症。 阿翔他們公司就是這樣...原本部門就人手緊，偏偏業務量沒少過，現在又縮減人力，情況更是雪上加霜。

別急著領配息！退休理財10點教戰：複利最大化思考

退休理財就是一生規劃，現在開始，才能複利最大化，也要記得適時投資自己。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。