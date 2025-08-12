兩岸離婚財產分配差異大？律師：分配非絕對一人一半！
隨著兩岸婚姻日益普遍，離婚財產分配成為跨境家庭面臨的重要法律議題。台灣與大陸在夫妻財產制度上存在顯著差異，若未事先了解相關規定，離婚時可能面臨權益受損的風險，並提醒民眾諮詢專業的兩岸律師意見，以保障自身權益。
三種制度各有利弊 法定財產制保障經濟弱勢者
根據台灣民法，夫妻財產制度分為「共同財產制」、「分別財產制」與「法定財產制」三種。若未特別約定，則推定適用法定財產制，離婚時需進行「剩餘財產分配」。若婚後一方專職照顧家庭、無薪資收入，法定財產制可確保其在離婚時獲得合理分配。
從不動產到退休金皆納入分配範圍
離婚財產分配項目涵蓋不動產、存款、投資、動產、保險與退休金等。若婚後以貸款購置房產，償還部分屬婚後財產，亦應納入分配；至於房產價值估算，則以離婚登記日或訴訟起訴日為準。
兩岸制度差異大 繼承與贈與財產分配結果截然不同
在兩岸制度比較方面，台灣法定財產制將繼承與無償取得的財產排除在分配範圍外；但大陸《民法典》則認定婚後所得原則上屬夫妻共同財產，除非遺囑或贈與契約明確指定僅歸一方，否則皆須納入分配。
兩岸律師楊軒廷提醒 離婚財產分配非絕對一人一半
一般印象中，大多認為離婚時須將財產分一半給配偶，然而，台灣與大陸皆允許法院依個案調整，例如一方惡意隱匿財產，或者婚姻期間完全未盡到家務、育兒等責任，法院認為平分財產財產顯有不公，就可調整剩餘財產分配的比例。
本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。
