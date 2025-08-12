兩岸離婚財產分配差異大？律師：分配非絕對一人一半！

月薪三萬應該存起來還是掏空一切及時行樂？一名網友在Dcard發文呼籲「別再拿『我沒錢』當藉口」，因為真正沒錢的是沒有計畫、沒有習慣的人，只要願意開始，就已經領先了一大步！

2025-08-11 16:11