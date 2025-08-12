快訊

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

2025「必比登推介」出爐！新增3城市 全台144間餐廳完整名單一次看

兩岸離婚財產分配差異大？律師：分配非絕對一人一半！

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
兩岸夫妻離婚財產分配制度差異明顯，台灣法定財產制排除繼承與無償取得財產，大陸則多數納入共同財產；專業律師提醒，並非一律對半分，法院可依個案調整比例。示意圖／Ingimage
兩岸夫妻離婚財產分配制度差異明顯，台灣法定財產制排除繼承與無償取得財產，大陸則多數納入共同財產；專業律師提醒，並非一律對半分，法院可依個案調整比例。示意圖／Ingimage

隨著兩岸婚姻日益普遍，離婚財產分配成為跨境家庭面臨的重要法律議題。台灣與大陸在夫妻財產制度上存在顯著差異，若未事先了解相關規定，離婚時可能面臨權益受損的風險，並提醒民眾諮詢專業的兩岸律師意見，以保障自身權益。

三種制度各有利弊 法定財產制保障經濟弱勢者

根據台灣民法，夫妻財產制度分為「共同財產制」、「分別財產制」與「法定財產制」三種。若未特別約定，則推定適用法定財產制，離婚時需進行「剩餘財產分配」。若婚後一方專職照顧家庭、無薪資收入，法定財產制可確保其在離婚時獲得合理分配。

從不動產到退休金皆納入分配範圍

離婚財產分配項目涵蓋不動產、存款、投資、動產、保險與退休金等。若婚後以貸款購置房產，償還部分屬婚後財產，亦應納入分配；至於房產價值估算，則以離婚登記日或訴訟起訴日為準。

兩岸制度差異大 繼承與贈與財產分配結果截然不同

在兩岸制度比較方面，台灣法定財產制將繼承與無償取得的財產排除在分配範圍外；但大陸《民法典》則認定婚後所得原則上屬夫妻共同財產，除非遺囑或贈與契約明確指定僅歸一方，否則皆須納入分配。

兩岸律師楊軒廷提醒 離婚財產分配非絕對一人一半

一般印象中，大多認為離婚時須將財產分一半給配偶，然而，台灣與大陸皆允許法院依個案調整，例如一方惡意隱匿財產，或者婚姻期間完全未盡到家務、育兒等責任，法院認為平分財產財產顯有不公，就可調整剩餘財產分配的比例。

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

◎本文內容已獲 宸軒兩岸法律事務所 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

財產 離婚 法律 薪資 配偶 繼承 團隊 遺囑

兩岸律師楊軒廷

追蹤

延伸閱讀

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

00918配息11％至13％像家常便飯…不到3年規模進前10！懶錢包：高股息黑馬衝上績效王

00878增持到177張…年底目標200張！存股哥「加碼張數」：不怕配息下降

相關新聞

兩岸離婚財產分配差異大？律師：分配非絕對一人一半！

隨著兩岸婚姻日益普遍，離婚財產分配成為跨境家庭面臨的重要法律議題。台灣與大陸在夫妻財產制度上存在顯著差異，若未事先了解相關規定，離婚時可能面臨權益受損的風險，並提醒民眾諮詢專業的兩岸律師意見，以保障自

「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職

最近景氣不佳，不少公司開始採取「預缺不補」政策。 表面上是省成本，實際上卻暗藏後遺症。 阿翔他們公司就是這樣...原本部門就人手緊，偏偏業務量沒少過，現在又縮減人力，情況更是雪上加霜。

別急著領配息！退休理財10點教戰：複利最大化思考

退休理財就是一生規劃，現在開始，才能複利最大化，也要記得適時投資自己。

日本孩童養成不善思考習慣 禍首來自母親最常對小孩說「兩字」

若能找出解決問題的方法，就能得到母親的誇獎及甜甜的獎勵。我敢斷言，日本母親對小孩說最多的話，就是…

月光vs理財…他呼籲存錢換未來更多選擇 網看法兩極

月薪三萬應該存起來還是掏空一切及時行樂？一名網友在Dcard發文呼籲「別再拿『我沒錢』當藉口」，因為真正沒錢的是沒有計畫、沒有習慣的人，只要願意開始，就已經領先了一大步！

「只會傳話」稱不上是好主管！菲女狼：當傳聲筒誰都會

只會傳話的主管 稱不上好主管 「不行喔！總經理要求各部門嚴控預算，所以這筆費用我不能核准。」 小何好不容易打進產業的主要供應鏈，因為產品規格特殊，需要購買多家競爭對手的產品作研究比較，卻被一句

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。