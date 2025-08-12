聽新聞
「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職
最近景氣不佳，不少公司開始採取「預缺不補」政策。
表面上是省成本，實際上卻暗藏後遺症。
阿翔他們公司就是這樣...原本部門就人手緊，偏偏業務量沒少過，現在又縮減人力，情況更是雪上加霜。
尤其，主管擔心一旦有人辭職，公司政策不准補人，所以不敢對員工太嚴格。
因為，有爛人用，總比沒人用強。
於是標準一降再降，能睜一隻眼閉一隻眼就睜閉。
深怕一不小心管嚴了，爛員工拍拍屁股走人，所有爛攤子又得自己收。
結果就是...
爛人留著，繼續爛；公司失去了汰弱留強的機會
更嚴重的可能是，好員工看不下去，提了辭呈！
久而久之，企業只剩下一灘死水。
遇缺不補真的是解決營運不佳的好辦法嗎？可能是，也可能不是。
省下的是一部分的薪水，流失的是企業的競爭力。
養著爛人，不是穩定團隊，而是消耗戰力。
