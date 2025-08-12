「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職

最近景氣不佳，不少公司開始採取「預缺不補」政策。

表面上是省成本，實際上卻暗藏後遺症。

阿翔他們公司就是這樣...原本部門就人手緊，偏偏業務量沒少過，現在又縮減人力，情況更是雪上加霜。

尤其，主管擔心一旦有人辭職，公司政策不准補人，所以不敢對員工太嚴格。

因為，有爛人用，總比沒人用強。

於是標準一降再降，能睜一隻眼閉一隻眼就睜閉。

深怕一不小心管嚴了，爛員工拍拍屁股走人，所有爛攤子又得自己收。

結果就是...

爛人留著，繼續爛；公司失去了汰弱留強的機會 更嚴重的可能是，好員工看不下去，提了辭呈！

久而久之，企業只剩下一灘死水。

遇缺不補真的是解決營運不佳的好辦法嗎？可能是，也可能不是。

省下的是一部分的薪水，流失的是企業的競爭力。 養著爛人，不是穩定團隊，而是消耗戰力。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。