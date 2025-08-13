快訊

日本父母告誡孩子兄弟姊妹要齊心 結果都住同一地區…天災發生恐全罹難

聯合新聞網／ 大牌出版
示意圖／ingimage
接下來，是日本人與猶太人截然不同的「家訓」。「將三支箭捆在一起，就難以折斷。」（毛利元就家訓）；「將五支箭一支支的分開來」（羅斯柴爾德家族家訓）。

毛利元就「三矢之訓」的故事廣為流傳，意思是說，一支箭很容易折斷，但若把三支箭綁在一起就折不斷了，他以此教導他的三個兒子要齊心協力。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》
而羅斯柴爾德家族五支箭的故事，則與毛利元就的思維完全相反──就算把三支箭綁在一起，若發生一場足以折斷三支箭的災難，那該怎麼辦呢？

為了把這種致命風險降到最低，羅斯柴爾德家族把將五支箭一支支的分開來作為家訓。

相較於毛利元就三支箭的思維是集中投資型，羅斯柴爾德家族五支箭的思維則是分散風險型。

羅斯柴爾德家族發跡於十八世紀，是歐洲的猶太裔財閥。家族創始人有五個兒子，但身為父親的他並不打算跟兒子同住，因為他覺得將五個兒子聚集在同一個地方的風險過高，因而刻意將他們分散至不同地區。

五個兒子分別落腳於歐洲各地，包括德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利拿坡里，以及法國巴黎等，藉此謀求讓家族的血脈得以延續──就算某個國家開始迫害猶太人，或者爆發戰爭，家族成員還是有人能存活下去，這就是分散風險的想法。

確實遵守這項鐵則的猶太人，就是這樣一路走到今天的。

羅斯柴爾德家族的座右銘是「勤勉、誠實和調和。」

此外，據說羅斯柴爾德家族並未受到二○○八年雷曼兄弟事件的影響，原因在於他們至今仍堅持維持家族企業的公司經營方式，公司股票完全沒有公開發行，因為他們認為，一旦自家公司掛牌上市，就會被名為市場的妖魔附身控制住。

在日本，父母經常告誡孩子兄弟姊妹要齊心協力。然而，若孩子們全都居住在同一個地區，若天災發生時，就會面臨全數罹難的風險。

在事業上也是，如果所有孩子都在同一間公司工作，萬一公司倒閉，一家人都會淪為無家可歸的流浪漢。

因此，無論把再怎麼堅韌的箭綑綁在一起，依舊有可能被折斷。能充分理解風險並事先想好對策的人，才能在危機中生存下來。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者:石角完爾、藤田田 譯者:涂綺芳)

