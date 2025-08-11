月光vs理財…他呼籲存錢換未來更多選擇 網看法兩極

月薪三萬應該存起來還是掏空一切及時行樂？一名網友在Dcard發文呼籲「別再拿『我沒錢』當藉口」，因為真正沒錢的是沒有計畫、沒有習慣的人，只要願意開始，就已經領先了一大步！

原PO舉兩位朋友為例，分別是20歲的月光朋友 vs 20歲的理財朋友，兩人在20歲時收入差不多，然而一個總是嘴上喊著窮，花錢卻毫不手軟，大大方方的「體驗人生」。另一位則是一拿到薪水就存20%，各種娛樂開銷都要思考再三，慢慢規劃。

五年後，兩個人的人生截然不同。月光族雖然有滿社群的回憶，旅行、聚會、喝酒、狂歡，但錢包裡永遠沒底氣，月底都在借錢、被催繳帳單。理財朋友不僅走過更多地方，還有一筆存款在帳戶裡，隨時準備抓住任何機會，甚至有能力自己創業或追夢。都在努力工作、有同樣的收入，差別只在前者用錢換短暫的快樂，活得像雲霄飛車一樣刺激但不穩定，後者用錢換未來的自由，生活踏實又有底氣。

貼文下方網友意見兩極，部分網友反駁「各有優缺，但老實說，三萬太少了，開源更勝節流」、「人生不後悔就好，如果突然一場意外走了，也許一才是贏家」、「20歲也是享受人生的時候，不要負債就很好了」、「認同要理財，但在薪水才3萬選1比較快樂吧」、「存還是要存，但存的錢夠你在緊急時刻有錢可以拿出來，夠用就好，不用為了存錢把自己每個月過的很痛苦」。

也有部分網友有其他想法，「觀念、習慣沒養成，月薪3萬月光，10萬八成也月光」、「人生太多假設了，自己的選擇，不後悔就好」、「都是自己的選擇，這種很難說好或壞！就依自己感受跟取得平衡點」、「享受人生也是必須的，講白一點你月薪沒有個10萬以上存一輩子都買不起房子，存那麼痛苦幹嘛」。