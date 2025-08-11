快訊

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

超過160億！長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

月光vs理財…他呼籲存錢換未來更多選擇 網看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分析呼籲大家年輕就要開始理財，才能在未來有更多選擇。示意圖／ingimage
一名網友分析呼籲大家年輕就要開始理財，才能在未來有更多選擇。示意圖／ingimage

月薪三萬應該存起來還是掏空一切及時行樂？一名網友在Dcard發文呼籲「別再拿『我沒錢』當藉口」，因為真正沒錢的是沒有計畫、沒有習慣的人，只要願意開始，就已經領先了一大步！

原PO舉兩位朋友為例，分別是20歲的月光朋友 vs 20歲的理財朋友，兩人在20歲時收入差不多，然而一個總是嘴上喊著窮，花錢卻毫不手軟，大大方方的「體驗人生」。另一位則是一拿到薪水就存20%，各種娛樂開銷都要思考再三，慢慢規劃。

五年後，兩個人的人生截然不同。月光族雖然有滿社群的回憶，旅行、聚會、喝酒、狂歡，但錢包裡永遠沒底氣，月底都在借錢、被催繳帳單。理財朋友不僅走過更多地方，還有一筆存款在帳戶裡，隨時準備抓住任何機會，甚至有能力自己創業或追夢。都在努力工作、有同樣的收入，差別只在前者用錢換短暫的快樂，活得像雲霄飛車一樣刺激但不穩定，後者用錢換未來的自由，生活踏實又有底氣。

貼文下方網友意見兩極，部分網友反駁「各有優缺，但老實說，三萬太少了，開源更勝節流」、「人生不後悔就好，如果突然一場意外走了，也許一才是贏家」、「20歲也是享受人生的時候，不要負債就很好了」、「認同要理財，但在薪水才3萬選1比較快樂吧」、「存還是要存，但存的錢夠你在緊急時刻有錢可以拿出來，夠用就好，不用為了存錢把自己每個月過的很痛苦」。

也有部分網友有其他想法，「觀念、習慣沒養成，月薪3萬月光，10萬八成也月光」、「人生太多假設了，自己的選擇，不後悔就好」、「都是自己的選擇，這種很難說好或壞！就依自己感受跟取得平衡點」、「享受人生也是必須的，講白一點你月薪沒有個10萬以上存一輩子都買不起房子，存那麼痛苦幹嘛」。

理財 月光族

延伸閱讀

退休金第3支柱！理財專家解析如何利用TISA儲備老後開銷與醫療需求

高齡健康產業博覽會／玉山守護樂齡族群

你準備好「老」了嗎？樂齡大調查揭世代焦慮 中信金控雙強聯手參與高齡健康產業博覽會，打造健康安心新生活

二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

相關新聞

月光vs理財…他呼籲存錢換未來更多選擇 網看法兩極

月薪三萬應該存起來還是掏空一切及時行樂？一名網友在Dcard發文呼籲「別再拿『我沒錢』當藉口」，因為真正沒錢的是沒有計畫、沒有習慣的人，只要願意開始，就已經領先了一大步！

「只會傳話」稱不上是好主管！菲女狼：當傳聲筒誰都會

只會傳話的主管 稱不上好主管 「不行喔！總經理要求各部門嚴控預算，所以這筆費用我不能核准。」 小何好不容易打進產業的主要供應鏈，因為產品規格特殊，需要購買多家競爭對手的產品作研究比較，卻被一句

只會抄…小時候不讀書長大當記者？土地婆麗娜：除非你做過不然別輕易批評

土地婆麗娜：當記者不是你想的那麼輕鬆 「小時不讀書，長大當記者？」土地婆麗娜直言...聽到這種話真的很生氣。她說，現在很多網友喜歡酸記者只會「抄」啦，但事實是...「你以為我們很想嗎？」

談判方式迥異！日本人採虛張聲勢心理戰如珍珠港事件、猶太人用「漸進主義」

我見識過許多日本人的商業談判場合。日本有所謂的「談判折衷」一說，日本人在談判時，…

半導體女王、AMD公司執行長蘇姿丰的教養金鑰 正宗猶太教權威為你解析《塔木德》

故事中的小魚可視為是猶太人，而水，則是猶太教。雖然我在日本出生，但我研讀猶太教的教義，並通過嚴格的審核成為猶太教徒…

謹記分散與停損的猶太人「財產三分法」買IBM或Google等穩定績優股

資產管理中有一種起源於古老猶太人的投資三分法，就現代而言，就是指投資不動產、股票和債券等三種不同金融商品的方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。