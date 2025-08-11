快訊

「只會傳話」稱不上是好主管！菲女狼：當傳聲筒誰都會

聯合新聞網／ 菲女狼
面對同樣的規定，有的主管只當傳聲筒，有的主管懂得分析利弊、替團隊爭取特例，差別就在能不能替人開路。示意圖／Ingimage
只會傳話的主管 稱不上好主管

「不行喔！總經理要求各部門嚴控預算，所以這筆費用我不能核准。」

小何好不容易打進產業的主要供應鏈，因為產品規格特殊，需要購買多家競爭對手的產品作研究比較，卻被一句「現在各部們都需要精省開支」擋掉。

小何知道公司今年業績不佳，總經理的確下令撙節開支。
但奇怪的是；隔壁部門的阿飛，類似費用卻過了。

阿飛解釋：「我們也在省，但如果這筆錢有機會衝業績，主管會主動跟總經理爭取特例。」

差別就在這裡...

有些主管只是把上面的話原封不動傳下來，要員工完全遵守。

而有些主管，除了不達命令之外，遇到特殊狀況，會先分析利弊，再去爭取特例。

規矩是規矩，特例是特例。
能不能爭取到，就看主管的本事了。
這也是為什麼是同樣是主管，有些主管可以帶心，有些就只是形式上的主管。

當傳聲筒誰都會，會轉化、會爭取，才是稱職的主管

團隊不是複製貼上，而是創造空間

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

