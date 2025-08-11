只會抄…小時候不讀書長大當記者？土地婆麗娜：除非你做過不然別輕易批評

土地婆麗娜：當記者不是你想的那麼輕鬆

「小時不讀書，長大當記者？」土地婆麗娜直言...聽到這種話真的很生氣。她說，現在很多網友喜歡酸記者只會「抄」啦，但事實是...「你以為我們很想嗎？」

她解釋，時代不同了，人人都有手機，民眾在火警現場拍下影片直接上傳（所以只好到處問授權），記者不可能像卡通《飛天小女警》或打開任意門一樣瞬間到場。

從清晨開始的馬拉松工作

她表示，記者工作非常操勞...

早上六點起床就要開始掃四大報，掌握有哪些案件要追、有哪些畫面要找 八點半到公司開晨會，確認今天發生的事、人事時地物、反擊畫面、監視器影像、當事人訪問、警方回應等，全部都得問到 晨會結束後，九點左右就要立刻出門採訪，趕在中午十二點前完成「ON新聞」...

這意味著必須先到現場、聯絡新聞室，取得需要的素材，寫稿、錄音、剪接、製作新聞，一氣呵成，往往連午餐時間都沒有。

一點半後，又得再跑一次同樣流程，若遇到重大新聞，還要額外加做；節奏極快、壓力極大。

為什麼離開記者圈？

麗娜坦言，離職主要是因為錢少、事多、離家遠，加上覺得學到的東西差不多了，階段性任務完成，往下一步發展。她很感謝當記者的那段時間，因為那經驗造就了現在的自己。

「不可否認，任何行業都有老鼠屎，但至少我對所有掛我名字的新聞，都有自信、在能力所及範圍內做到客觀、盡全力報導。」

她強調，媒體圈裡也有很多清流，尊敬所有媒體同業：「除非你自己做過，不然不要輕易批評！」

