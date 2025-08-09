行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零
美國對台祭出20%對等關稅生效，引發政壇與民間高度關注。國民黨發言人楊智伃批評，行政院自己都承認，關稅一旦生效，將有約4萬2000人面臨減薪或失業，產值損失超過1.6%，對半導體產業鏈是長期打擊，包括高階製造能力外流、美國設廠取代本地工廠等，將衝擊就業與GDP。
楊智伃強調，這不是「唱衰」，而是正在發生的經濟與國安危機，痛批民進黨黑箱、鴕鳥心態，沒有產業指引與應對計畫，卻忙於政治鬥爭。她還酸民進黨立委「不如一桶桶團購粉底液」，掩蓋這場經濟災難。
不少網友質疑官方數字過於保守，有人直言「是不是少算一個零」、「影響的人數可能少算兩個零」、「怎麼可能只有4萬」、「應該40萬吧」、「這數字低估」。
也有人認為就算4萬也非全是本國勞工，留言指出「傳產4萬很可能全是外勞」、「失業就去跑外送」、「外勞沒工作解約回國就好」、「失業人口會被外勞稀釋」。
部分網友則淡化衝擊，表示「才4萬很少啊」、「其實很少影響不到1%」、「服務業缺工剛好補上」、「房價會跌一些」、「失業不等於股市跌」。
