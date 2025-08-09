快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對台20%對等關稅正式生效，行政院預估恐有4萬2000人減薪或失業，引發網路熱議，不少人質疑官方數字低估，認為實際衝擊恐更大，傳產與中小企業首當其衝。歐新社
美國對台20%對等關稅正式生效，行政院預估恐有4萬2000人減薪或失業，引發網路熱議，不少人質疑官方數字低估，認為實際衝擊恐更大，傳產與中小企業首當其衝。歐新社

美國對台祭出20%對等關稅生效，引發政壇與民間高度關注。國民黨發言人楊智伃批評，行政院自己都承認，關稅一旦生效，將有約4萬2000人面臨減薪或失業，產值損失超過1.6%，對半導體產業鏈是長期打擊，包括高階製造能力外流、美國設廠取代本地工廠等，將衝擊就業與GDP。

楊智伃強調，這不是「唱衰」，而是正在發生的經濟與國安危機，痛批民進黨黑箱、鴕鳥心態，沒有產業指引與應對計畫，卻忙於政治鬥爭。她還酸民進黨立委「不如一桶桶團購粉底液」，掩蓋這場經濟災難。

不少網友質疑官方數字過於保守，有人直言「是不是少算一個零」、「影響的人數可能少算兩個零」、「怎麼可能只有4萬」、「應該40萬吧」、「這數字低估」。

也有人認為就算4萬也非全是本國勞工，留言指出「傳產4萬很可能全是外勞」、「失業就去跑外送」、「外勞沒工作解約回國就好」、「失業人口會被外勞稀釋」。

部分網友則淡化衝擊，表示「才4萬很少啊」、「其實很少影響不到1%」、「服務業缺工剛好補上」、「房價會跌一些」、「失業不等於股市跌」。

川普 楊智伃 半導體 行政院 對等關稅

延伸閱讀

川普關稅大刀祭出後 高盛點名：這兩檔台廠添利多

0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

00985A+0050成新寵 網友趁台股大跌雙主流配置火熱討論

景氣燈號轉弱…台股要保守了？小童曝0050買賣防守價

相關新聞

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

美國對台祭出20%對等關稅生效，引發政壇與民間高度關注。國民黨發言人楊智伃批評，行政院自己都承認，關稅一旦生效，將有約4萬2000人面臨減薪或失業，產值損失超過1.6%，對半導體產業鏈是長期打擊，包括

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

今年，美國政府通過的大而美法案中，名為「Trump Account」的投資帳戶將開放給今年1月1日到2028年底出生的美國寶寶，每名新生兒將自動獲得1000美元起始資金，限定只能用來投資ETF、基金等穩健資產，父母也可額外投入，但資金要直到成年才能動用。 近年來愈來愈多台灣家庭也開始思考：除了壓歲錢，到底要給孩子什麼樣的財務啟蒙？打開各家銀行推出的兒童帳戶，我們可以發現一場靜悄悄的「財商教育戰爭」，其實早已展開。

解析「演唱會經濟學」追星族刷卡不手軟 順勢帶動城市觀光

台灣近幾年舉辦多場大型演唱會，不但帶給銀行很多新的刷卡商機，更形成獨特的「演唱會經濟學」，為一睹偶像風采，追星族在刷卡購買演唱會的票可是毫不手軟，由萬事達卡和聯合信用卡中心共同合作的一份調查結果和大數據統計，更揭露消費者在住宿、餐飲等面向展現的刷卡消費力。

信心不是情緒…是每天的選擇！大威廉絲教的自信重建練習

信心不是感覺 是每天的選擇 大威廉絲的重建信念練習 你是否也有過這樣的時刻？ 不斷努力卻止不住懷疑自己：是不是就算再努力，根本不可能做得到？ 你看著自己做不出成果、達不到預期，內心反覆上演那

「全力以赴」不需要把自己燃燒殆盡！大威廉絲：夠穩定…才能累積成功

努力不等於拚命 用聰明的節奏努力 跟著大威廉絲一起把巔峰活成日常 我們這個時代太容易崇拜一種「燃燒式成功」：拚命努力、全力衝刺、不計代價。但我們很少去問：那這樣的人，撐得住幾年？還是，他們已經習

大量美元異常湧入日本、外匯存底暴增 出口業者從沾沾自喜變損失慘重

只不過，日本政府並不打算實施這兩個對策，而最終損失的8億美元，勢必會由日本國民來承擔…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。