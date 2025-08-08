信心不是情緒…是每天的選擇！大威廉絲教的自信重建練習

信心不是感覺 是每天的選擇 大威廉絲的重建信念練習

你是否也有過這樣的時刻？

不斷努力卻止不住懷疑自己：是不是就算再努力，根本不可能做得到？

你看著自己做不出成果、達不到預期，內心反覆上演那句話：「我是不是沒救了？」

我有。我經歷過比賽失利、健康受限、世界不再看好我時的那種懷疑。

但我發現，讓我走過那些低谷的，不是突然哪一天找回自信。而是我每天選擇相信自己一點點，不管我感覺怎麼樣。

「我們以為信心是一種情緒，其實它是一種行動，一種選擇。」相信，是在你還沒準備好時就先說：「我願意再試一次」

「相信」是我每天的出擊行動之一。不是因為我永遠都處在最佳狀態，而是因為我知道：當我懷疑自己的時候，如果我不先穩住自己，沒有人會替我做這件事。

我每天的「相信」行動很簡單。有時只是一張紙、一支筆，寫下一句話：

我相信自己還有選擇。 我相信我今天做了一件對自己好的事。 我相信這件事會慢慢發生。

這些話看似微小，但它們在我內心深處種下種子。哪怕那天我什麼也沒完成，這一句話提醒我：我還在這裡，還有力量去相信。

「我寫下的那些『我相信……』的句子，是我與自己之間的承諾。我可能做不到完美，但我可以做到誠實。」

有時候我會加一句：「我還沒準備好，但我不會離開。」這就是我給自己的空間，不是逼迫，而是同理。

練習相信的三個日常行動

我知道，光說「相信」太虛。這是我每天實踐的方法，簡單、可行，幫助我在懷疑自己的時候，重新回到軌道上。

1.寫一個「我相信……」的句子

不需要複雜。它可以是一句你對自己、對當下、對未來的小小聲音。

例如：「我相信我已經比昨天更清楚方向了。」像這樣寫下來，而不是只是想，能幫你從頭腦的混亂中抽離出來，看見那一絲清晰。

2.把相信自己的信任語言掛在牆上

我會把某些對我特別有力量的語句，貼在鏡子旁、練習區、床邊。這不是自我催眠，是提醒我：信心不是別人給的，是我自己選擇的。「當你每天看到自己選擇相信的證據，你就不會輕易被恐懼擊垮。」

3.在做一件困難的事前，先問：我可以先選擇相信什麼？

不需要百分百相信，但哪怕10%、哪怕一分鐘都可以。這會讓你的身體回到「有主控感」的狀態。不是硬撐，而是溫柔地牽回自己。

我知道 我值得再試一次

人們常把「相信自己」跟「你一定會成功」連在一起。但對我來說，相信自己不是保證勝利，而是給予自己尊重與肯定。我之所以能撐過這麼多次低谷，是因為我每天對自己說：

「我不確定會不會贏，但我知道，我值得再試一次。」

「我沒有放棄，只是選擇用自己的節奏前進。」

這不是一廂情願，也不是想太天真，這是我真正能控制的事。比起外面的評價、比賽的結果，我最想守住的，是我對自己的信任。

加強信念的進階行動：召喚那個沒放棄的自己

有些日子，我真的快不行。那時候，我就會回到這段話：「請記得，你可以召喚那個沒放棄的自己。就算她現在不在場上，只要你還相信她，她就會回來。」我不是總是強壯。但我知道，哪怕我很虛弱，還有一種力量，是我選擇去召喚的。這不是魔法。這是實戰。這是我們所有人，在困難時都可以啟動的心智肌肉。

妳不需要每天都很有信心 但請每天選一次相信自己

信心不是天賦，也不是總是有的狀態。它是你日復一日、即使動搖也還願意做出來的選擇。選擇說一句對自己好的話，選擇寫下那個鼓勵，選擇哪怕一點點，也不放棄你自己。「當你學會每天相信一次，你就已經在走向一個比昨天更堅定的你。」

（本文摘自感電出版《大威廉絲全力以赴：把成功變習慣，世界冠軍的STRIVE升級策略》，作者：維納斯．威廉絲）