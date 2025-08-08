「全力以赴」不需要把自己燃燒殆盡！大威廉絲：夠穩定…才能累積成功

努力不等於拚命 用聰明的節奏努力 跟著大威廉絲一起把巔峰活成日常

我們這個時代太容易崇拜一種「燃燒式成功」：拚命努力、全力衝刺、不計代價。但我們很少去問：那這樣的人，撐得住幾年？還是，他們已經習慣在高效裡耗損，只是不敢說出來？

身為一個從14歲就開始比職業賽的網球選手，幾十年來我習慣了「努力是應該的、休息是可恥的」這種內建信仰。看起來毫不費力？那是幻覺。我只是練習得更多、掩飾得更好。

你知道運動員的世界嗎？沒人會鼓勵你慢下來。你不拚，就沒成績；你不忍，就沒舞台。直到我罹患了乾燥症，被小威廉絲一起連拖帶推地參加了為期三週的健康營，我才發現：「我需要一種不會把我壓垮的方法來讓我變好。我不想再燃燒自己，我想要可以持續的節奏。」

一開始，我很慌亂，我受不了慢節奏運動，畢竟我們從踏入球場開始就只做過高強度訓練，我連吃東西都很快，完全慢不下來，要吃更多蛋白質，不然身體沒有力氣⋯⋯我一直在追求更高品質、更有效率、更強大。但有一個聲音一直在我腦中響起來：「我當然知道要全力以赴，但會不會是把力氣用錯地方了？」我開始思考這句話，也漸漸改變了我的節奏和生活強度。 感電出版《大威廉絲全力以赴：把成功變習慣，世界冠軍的STRIVE升級策略》，作者：維納斯．威廉絲

那三週，我沒有比賽、沒有計畫表，只有身體跟我自己。我開始每天記下自己做的事，不是績效表，是感受記錄。我觀察、我感謝、我撫慰自己。我相信、我振奮、我出擊。這些動作後來變成了我設計出來的「出擊八行動」。

「這八個行動，不是為了把生活變簡單，而是讓我能承受它的複雜。」

我從來沒有停止過努力，但我改變了我的節奏。我想要一種方式，是我可以每天優雅地再來一次的那種「出擊」。

努力不等於燃燒殆盡 我選擇「可以重複」的聰明節奏

以前的我，認為做得愈多愈好，愈快愈有效。但那會讓我迷路，讓我太累，讓我沒力氣回來。「我知道自己是什麼樣的人，我想要好起來。我不只是想感覺好一點，而是想真的好起來。那個『好』，是從節奏來的。」

所以我把出擊變成一種練習，一種可以一直重複的節奏。這不是降低標準，是升級執行模式。我讓自己每早上選一件事做，哪怕只是靜下來想一下今天的感謝，或是用一杯溫水撫慰自己內心的毛躁。這些行動，讓我不再只是「撐著過完一天」，而是「每天都能從風暴中回歸穩定、明天繼續努力」。

我用三個「許可」 重建出擊節奏

而經過為期三週的健康營，我發現比起毅力和自律，其實維持巔峰的重點是「節奏」。當然，我們生活中有太多雜訊，有工作、有生活，還有各種突發事件，在意外充斥的環境中，最難的就是建立生活節奏。於是，我整理出三個許可，幫助我在生活失速的時候，能不慌不忙地暫停，重建出擊節奏：

我給自己的第一個許可：先停下來 不等崩潰再休息

以前我總是撐到最後一刻才願意休息。但我發現，如果我想打的是長期賽，就不能一直等到身體壞掉才來修。現在，我會主動安排停頓時間。那不只是空白，而是我讓自己「回到自己」的時間。

第二個許可：我每天都會選一個撫慰自己的方式

它可能是一杯熱茶、幾分鐘不碰手機，或只是閉眼躺著，什麼都不想做。這些看起來微不足道的動作，其實在幫我重整能量。

第三個許可：打造屬於自己的恢復儀式

我設計了一些「讓自己慢下來」的小規則，例如睡前不碰手機、不看工作訊息；用蠟燭和低光照明提醒自己：可以結束今天了，像這樣把這些儀式當作和訓練一樣重要的固定排程。

回顧過去，我發現累積的成就，不是因為我擁有天賦才得以維持，而是因為我夠穩定，才能累積成功。真正讓我站上高峰、留在場上的，不是我當天有多猛，是我每天都還能再來一次的節奏感。

如果你現在覺得累了、快撐不住了，我要你知道：你可以還是那個全力以赴的人，但你不需要把自己燃燒殆盡。你需要的是一套節奏，是能讓你回到場上的路徑。不需要完整、不需要漂亮，只要可以每天做一點點。這是我走過來的方式。你也做得到。

「我們不靠奇蹟活著，我們靠行動贏下每一場勝利。」——大威廉絲

（本文摘自感電出版《大威廉絲全力以赴：把成功變習慣，世界冠軍的STRIVE升級策略》，作者：維納斯．威廉絲）