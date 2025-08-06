降息與財政刺激 美股前景正向以對

美股今年來盤勢在波動中緩步向上，儘管第二季因關稅衝擊的擔憂與通膨疑慮而震盪加劇，但市場很快便消化且反應在迭創新高的指數表現上。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資分析，現階段美股價格合理，惟短期缺乏實質上漲助力，下半年容易受到負面意外因素干擾，不過預期2026年包括降息、《大而美法案》(OBBBA)前期影響帶來的財政刺激都將支持企業獲利成長，樂觀看待美股後市行情。

關稅不確定性影響趨緩 經濟成長緩步升溫

日前公布的國際貨幣基金(IMF)《全球經濟展望》中也有相近的觀點，該項報告指出，已知的關稅稅率多低於最初宣布的水準且在金融環境相對寬鬆下，抵消部分私人需求降溫高於預期和移民減少的影響，支持今年度經濟成長預估不減反增來到1.9%；另鑒於《大而美法案》短期提振作用可望反應在企業投資的稅收獎勵措施，2026年的經濟成長估值也較上次預測高出0.3個百分點，站上2%。

就凱利投資團隊觀點，關稅仍是下半年牽動企業獲利的主要風險，對地緣政治事件或財政、貨幣政策前景的擔憂則較低，現有庫存、漲價可能引發的反彈等擔憂，對經濟、通膨的影響也相對較小。經濟動能尚可吸收上述影響而不致於陷入衰退，但經理團隊認為，秋季可能看到企業獲利預估開始大幅下修，此外在住房、汽車、不含AI的相關投資支出的遞減，在未來幾個月也將愈加明顯。

市場及股市表現廣度提升 企業獲利成長可期

整體而言，目前市場及股票表現的廣度已有顯著改善，科技、工業、金融等領域的領導地位顯示出市場前景強勁且富有彈性。基於關稅不確定性和相關估值表現，富蘭克林對美股的短期前景持中立態度，但樂觀看待2026年前景，及史坦普500指數的企業獲利恢復雙位數成長。

富蘭克林證券投顧預期，大多數關稅談判將獲得更廣泛的解決，主要反應多是一次性價格調整，而非對價格與企業獲利構成持久性影響，此外隨著放鬆管制推動投資、企業不確定性下降帶動資本市場活動恢復，而AI相關的所有領域將繼續吸引強勁投資，甚至擴及其他產業，乃至明年度的降息所帶來的貨幣刺激、《大而美法案》前期影響衍生的財政刺激，都將成為企業獲利成長的重要支撐。