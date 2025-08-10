謹記分散與停損的猶太人「財產三分法」買IBM或Google等穩定績優股

資產管理中有一種起源於古老猶太人的投資三分法，就現代而言，就是指投資不動產、股票和債券等三種不同金融商品的方法。這是一種透過分散投資現金、不動產、貴金屬及其裝飾品等不同類型的資產，以降低整體資產變動的分散風險策略。

我有一位住在印度的猶太友人，就是將他在寶石交易中賺到的錢，拿來實行「財產三分法」，其中三分之一用於類現金等產品，三分之一用於美國或德國的國債，以及超優質公司債，剩餘的三分之一則是持有股票。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》 而股票又會再細分成三種類型，其中三分之一是IBM或Google等歐美的穩定績優股，三分之一是歐美的成長股，最後三分之一則是中國、巴西、印度等新興國家的高風險高回報股。

這便是將所有財產的九成放在低風險的安全投資上，其餘一成才用於投資高風險的股票。雖然高風險股票在上漲時能帶來可觀的收益，但我朋友無論賺了多少錢，也絕對不打算改變他的投資組合。

此外，他更是早早將停損點設為「二分之一」，二○○八年的雷曼兄弟事件導致全球股市暴跌時，當他的股票虧損二分之一時，他就立即出脫持股。

在景氣好、經濟熱絡的時候，要確實控制支出並不是一件容易的事，這需要有相當堅強的意志力。相反的，當投資出現虧損的時候，要決定在哪一個時機點撤退，更是難上加難。

許多人都會有「我還能撐下去，我還可以扳回一城的想法，結果就是錯失股票的賣點，擴大虧損，緊抱著那些持續走跌的壁紙股票。

專業的投資人會徹底實行分散投資，並在進場投資前設定明確的停損規則，避免這種擴大損失的狀況。因此，投資前設好停損規則非常重要。對猶太人而言，「分散跟停損都是基本常識。

至於日本企業會怎麼做呢？由於決定一件事往往需要開會，或以書面形式請示高層，組織的決策速度較慢，因而不擅長迅速撤退。日本企業經常會因為公司還在慢吞吞地觀察狀況，未能盡早停損而蒙受更大的損失。

假設是總經理決定進軍某個有風險的事業，或進行相關投資，即使大家內心認為「再不收手，公司就會完蛋，依舊不會有人在董事會上提議撤退，因為大家都把自己「個人看得比公司還要重要，甚至會試著隱瞞已經造成的損失，這種行為就像是「吃飽的狐狸選擇躲在柵欄內一樣。

若無法判斷停損時機，持續這樣下去，將會不斷陷入損失的深淵，帶來更大的風險。

雖說如此，但也不是所有猶太人都能做出明智的判斷，雷曼兄弟公司的創辦人就是猶太裔，該公司因為集中投資高風險的「次級貸款而受到極大的打擊，慘遭破產。

它的經營者應該忘了猶太人的投資原則，而這種時候，神就會輕易地沒收它的財富。但另一方面，矽谷也有許多成功的猶太人，像是Google 的賴瑞．佩吉和臉書的祖克柏等。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)