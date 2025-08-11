談判方式迥異！日本人採虛張聲勢心理戰如珍珠港事件、猶太人用「漸進主義」

日本人通常會採取與猶太人截然不同的談判方式。身為一名律師，我見識過許多日本人的商業談判場合。

日本有所謂的「談判折衷」一說，日本人在談判時，經常採取先提出一個大的要求，再讓步至妥協方案的方法。

假設妥協方案是要求一百萬日圓，那麼一開始就必須先向對方提出一千萬日圓的要求，接著再透過談判，循序漸進地做出讓步。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》 若想透過這個方法取得成功，必須在一開始提出一千萬日圓時，就讓對方感到驚訝。

但倘若對方早已看穿這個技巧，就有可能被對方抓住弱點，反過來令我方被玩弄於股掌之間。原先預想要在談到一百萬日圓時妥協，有可能因此被壓制在五十萬日圓左右而動彈不得。

日本人的談判技巧，其實就是單純「虛張聲勢的心理戰，這種技巧旨在引誘對手的情緒出現動搖，讓談判朝著對自己有利的情勢發展。但若對手是不受情緒左右的類型，這種技巧就會失去效果。

這就像是拉開太平洋戰爭序幕的「珍珠港事件一樣，美國的內心非但沒有因此動搖，反倒勃然大怒，導致適得其反的結果。在商業談判場景帶入情感的民族，幾乎就只有日本人會這麼做。

猶太人的談判技巧，從一開始就沒有「妥協這個選項。他們奉行的是漸進主義，也就是從小地方著手，慢慢提出要求。猶太人會採取理論及邏輯的作戰方法──如果對方能接受「A」，那麼「A+」應該也能被接受才是。

猶太人會透過這種獨特的邏輯，讓對手陷入理論的陷阱。他們絕對不會為了想快點獲取成果而感到心急，而是慢慢地一點一滴累積成果。為了達成這個目的，無論再怎麼貶低自己， 他們也會不惜阿諛奉承的去迎合對方。

猶太人是會大量使用語言的「多語言民族，他們會頻繁地透過語言交流、發言、主張自我意見──「舌頭前方有幸福就是猶太民族的格言。

如果閉口不語，幸福便會遠離。一點一滴、慢慢地、永恆地毫不放棄，多加運用言語拉近與幸福之間的距離，這就是猶太民族的談判技巧。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)