生活多富裕仍會遇到…每50年輪迴的「清算之年」來了 前財長曝餘生哲學

那麼，《希伯來聖經》是如何規定土地管理呢？古猶太教認為，人們只能向神借用土地五十年。

英文有「禧年」（Jubilee）這個詞，意思是「慶典之年、喜悅，可用於任何值得祝賀之事。」禧年一詞源自猶太人逃離埃及，抵達與神約定的應許之地迦南， 之後每五十年，猶太人都會慶祝「禧年」。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》
五十年，對猶太人而言是所有事物都會替換的時期，也就是所謂的清算之年，所有一切都會一筆勾銷。

前文曾提到，猶太人認為七是告一個段落的數字，在金錢的借貸方面，也是滿七年就可以將債務一筆勾銷。七年重覆七次是四十九年，在隔年的第五十年會有新的事物發生，這就是猶太人的思想。

古猶太教認為，使用土地五十年後就應該將土地歸還給神。因此，地主會在這個時機點結束當期的耕作，並解散在該土地工作的農民、佣人，甚至是家畜等都會一併解放。

五十年幾乎等同於人的一生，他們認為應該將父母累積的財產歸還給神或社會，讓小孩開始展開新的人生。這個制度若能延續至現今社會，應該就不會再有孩子為了爭奪父母的財產而產生糾紛了。

嚴格遵守這項教誨，應該也沒有人會在第五十年變得身無分文，這項教誨可說無時無刻影響著猶太人的行為模式。

猶太人之所以讓人感覺他們處之泰然，或許是因為他們深知無論生活多麼富裕，也總有一天會遇到人生清算之年的緣故。

華爾街出身、曾經擔任美國財政部長的羅伯特．魯賓（Robert Edward Rubin）即使身處極度貪婪的金融世界仍鎮定自若，他認為，即使失去一切，只要能在深愛的巴黎塞納河畔，閱讀哲學書度過每一天，人生足矣。

此外，就算努力累積至今的一切被清算、重新來過，依舊能夠堅持信仰，不忘對貧窮者的善行的話，接受恩惠的日子必定會到來──正是因為猶太人具備這種思 維，才造就他們在面對磨難時更能處之泰然。

