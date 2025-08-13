生活多富裕仍會遇到…每50年輪迴的「清算之年」來了 前財長曝餘生哲學
那麼，《希伯來聖經》是如何規定土地管理呢？古猶太教認為，人們只能向神借用土地五十年。
英文有「禧年」（Jubilee）這個詞，意思是「慶典之年、喜悅，可用於任何值得祝賀之事。」禧年一詞源自猶太人逃離埃及，抵達與神約定的應許之地迦南， 之後每五十年，猶太人都會慶祝「禧年」。
五十年，對猶太人而言是所有事物都會替換的時期，也就是所謂的清算之年，所有一切都會一筆勾銷。
前文曾提到，猶太人認為七是告一個段落的數字，在金錢的借貸方面，也是滿七年就可以將債務一筆勾銷。七年重覆七次是四十九年，在隔年的第五十年會有新的事物發生，這就是猶太人的思想。
古猶太教認為，使用土地五十年後就應該將土地歸還給神。因此，地主會在這個時機點結束當期的耕作，並解散在該土地工作的農民、佣人，甚至是家畜等都會一併解放。
五十年幾乎等同於人的一生，他們認為應該將父母累積的財產歸還給神或社會，讓小孩開始展開新的人生。這個制度若能延續至現今社會，應該就不會再有孩子為了爭奪父母的財產而產生糾紛了。
嚴格遵守這項教誨，應該也沒有人會在第五十年變得身無分文，這項教誨可說無時無刻影響著猶太人的行為模式。
猶太人之所以讓人感覺他們處之泰然，或許是因為他們深知無論生活多麼富裕，也總有一天會遇到人生清算之年的緣故。
華爾街出身、曾經擔任美國財政部長的羅伯特．魯賓（Robert Edward Rubin）即使身處極度貪婪的金融世界仍鎮定自若，他認為，即使失去一切，只要能在深愛的巴黎塞納河畔，閱讀哲學書度過每一天，人生足矣。
此外，就算努力累積至今的一切被清算、重新來過，依舊能夠堅持信仰，不忘對貧窮者的善行的話，接受恩惠的日子必定會到來──正是因為猶太人具備這種思 維，才造就他們在面對磨難時更能處之泰然。
（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言