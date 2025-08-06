打拚40年…63歲男省吃儉用盼退休享福 妻一句話讓一切瞬間崩塌

根據「THE GOLD ONLINE」報導，現年63歲的A先生，任職於東京一間建材公司，從大學畢業後就沒換過工作，40年如一日地努力打拚。儘管年收入最高曾達700萬日圓（約新台幣147萬元），但為了家庭與老後生活，他每月僅靠3萬日圓（約新台幣6,300元）零用金生活，自製飯糰、剪髮購衣也斤斤計較，長年堅守「工作我來扛，家由妻子來管」的傳統家庭分工模式。

然而，隨著年齡漸長、薪水銳減，A先生將希望寄託在65歲退休後的自由生活：睡到自然醒、閱讀、與妻一同旅行…這些簡單的夢想，是他撐過無數加班與省吃儉用歲月的精神支柱。但就在距離退休只剩兩年時，妻子卻遞上一本存摺，告訴他：「這是我們的全部財產，只剩約200萬日圓（約新台幣42萬元）。」

A先生一度錯愕，因他自認有穩定存錢，加上60歲時領到的1,500萬日圓退休金（約新台幣315萬元），應該足以支撐老後生活。但妻子坦言，除了家庭開銷，她還投入不少錢在韓星應援、名牌消費與交際上。最終，她更聽信網路上認識的投資「朋友」，錯把詐騙當機會，連退撫金也幾乎賠光。

夫妻間多年來幾乎沒談過錢，A先生認為自己努力賺錢、遵守節儉就盡責了；妻子則反駁：「你從不關心家裡，我什麼時候可以跟你談？」兩人彼此責怪，也讓原本即將到來的悠閒退休生活徹底幻滅。

這個家庭的崩盤，並非單靠某一方節儉就能避免。根據SBI新生銀行2024年調查，日本男性平均每月零用金僅約3.9萬日圓（約新台幣8,200元），不少人都在節流。但節儉若無透明、雙向的財務共識，可能反成為一種誤解與風險。

專家提醒，若想避免類似「老後破產」悲劇，夫妻雙方不僅要信任，也要定期分享家計狀況、理財計畫與價值觀。單方面的犧牲或「一方掌管經濟」的模式，若缺乏溝通與監督，恐怕只會讓問題在看似平靜的表面下悄悄擴大。