大量美元異常湧入日本、外匯存底暴增 出口業者從沾沾自喜變損失慘重

彌補匯損有對策

事情到了這個地步，其實還是有辦法彌補損失的。

第一個方法， 針對那些「解除契約」的交易，要求他們以最初1美元兌360日圓的匯率買回美元。

第二個方法，若簽訂契約、外匯預付之後，商品未在一年內出口，交易即視為無效，此類交易同樣應要求以1美元兌360日圓的匯率買回美元。

只不過，日本政府並不打算實施這兩個對策，而最終損失的8億美元，勢必會由日本國民來承擔。

本文出自《猶太商法》 無論如何，必須削減異常膨脹至150億美元的外匯存底才行。根據昭和47年（1972年）3月31日的數據，日本銀行發行的日銀券（紙幣）總額為5兆6862億日圓，而150億美元約合4兆5000億日圓，這相當於有與日銀券發行總額相近的外匯流入日本。

若受這些美元的影響，導致大量日銀券流入國際市場的話，日本經濟就會陷入危機。雖然這並非政府的本意，但這也是必須減少美元存底的理由之一。減少美元存底之後，會帶來什麼變化呢？

日本政府可能會再次轉變態度，從視出口業者為「賣國賊」，轉為大力提倡「振興出口」。

而我早有準備，我之所以在公司的出口部門保留三名員工，就是在等時機成熟。為了再次展開出口業務，就不能抹滅任何可能性。

因此，即便處於當前的局勢之下，我依然維持一年約100萬美元的出口業務。雖然日圓大幅升值16．88％之後，我一年會損失17萬美元，但我主攻的進口業務則會帶來龐大收益，讓我完全彌補掉這些損失。

損失慘重的日本出口業者

最淒慘的，莫過於那些先前對我冷嘲熱諷的出口業者。他們原以為我退出出口市場後，能吃到大量訂單，如今卻被逼得喘不過氣來。

當時，美國的買家強迫他們承擔10％的附加費用，隨著日圓升值，他們還得自行吸收匯兌損失。若被迫取消契約的話，則會面臨國內供應商的訴訟，要求他們必須履行契約或支付賠償金。即使嘗試與美國買家協商，昂貴的國際電話和電報費用又會讓他們雪上加霜。

「進口是一場危險的賭博，出口才是穩賺不賠的生意！」那些曾自信滿滿、誇誇其談的出口商，如今卻只能無奈地承受現實的打擊。

聚集了眾多優秀人才的大藏省（現財務省），竟未能察覺我在前文圖表中呈現、那些簡單數字背後的真相，甚至沒有把「大量美元湧入日本」這件事視為是異常現象，反而為了外匯存底增加沾沾自喜。在我看來，這無疑是島國日本人對舶來品的自卑心理之具體表現。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)