聽新聞
0:00 / 0:00
日本孩童養成不善思考習慣 禍首來自母親最常對小孩說「兩字」
從小就灌輸孩子風險管理的重要性──生活中的機會教育
第二章狐狸與葡萄田這個寓言故事，講述了如何管理與分散風險，這是猶太人從小就被灌輸的觀念。
而雞蛋的搬運方式這個故事，就讓孩童實際付諸行動。
猶太母親一開始會不給小孩任何提示，等到小孩實際行動之後，才會提出你為什麼要這麼做的疑問。
這就是提出「WHY」讓孩子思考的教育方式。
猶太母親會不斷地提出「WHY」，養成孩子思考的習慣。
我敢斷言，日本母親對小孩說最多的話，就是「不行」兩個字，因而才養成日本孩童不善於思考的習慣。
故事中，猶太母親說的WHY，讓小孩察覺到自己冒險的舉動，有可能會把雞蛋全部打破，接著母親又問「那應該怎麼辦呢」，母親不會直接告訴孩子答案，因為如果孩子不自己思考，就無法吸收教誨。
孩子絞盡腦汁、力求把搬運雞蛋的風險降到最低，若能找出解決問題的方法，就能得到母親的誇獎及甜甜的獎勵。
就這樣，猶太小孩從小便學會分散風險的重要性。
（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言