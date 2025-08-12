日本孩童養成不善思考習慣 禍首來自母親最常對小孩說「兩字」

從小就灌輸孩子風險管理的重要性──生活中的機會教育

第二章狐狸與葡萄田這個寓言故事，講述了如何管理與分散風險，這是猶太人從小就被灌輸的觀念。

而雞蛋的搬運方式這個故事，就讓孩童實際付諸行動。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》 猶太母親一開始會不給小孩任何提示，等到小孩實際行動之後，才會提出你為什麼要這麼做的疑問。

這就是提出「WHY」讓孩子思考的教育方式。

猶太母親會不斷地提出「WHY」，養成孩子思考的習慣。

我敢斷言，日本母親對小孩說最多的話，就是「不行」兩個字，因而才養成日本孩童不善於思考的習慣。

故事中，猶太母親說的WHY，讓小孩察覺到自己冒險的舉動，有可能會把雞蛋全部打破，接著母親又問「那應該怎麼辦呢」，母親不會直接告訴孩子答案，因為如果孩子不自己思考，就無法吸收教誨。

孩子絞盡腦汁、力求把搬運雞蛋的風險降到最低，若能找出解決問題的方法，就能得到母親的誇獎及甜甜的獎勵。

就這樣，猶太小孩從小便學會分散風險的重要性。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)