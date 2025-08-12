快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

聽新聞
0:00 / 0:00

日本孩童養成不善思考習慣 禍首來自母親最常對小孩說「兩字」

聯合新聞網／ 大牌出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

從小就灌輸孩子風險管理的重要性──生活中的機會教育

第二章狐狸與葡萄田這個寓言故事，講述了如何管理與分散風險，這是猶太人從小就被灌輸的觀念。

而雞蛋的搬運方式這個故事，就讓孩童實際付諸行動。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》
本文出自《塔木德【人生實踐版】》
猶太母親一開始會不給小孩任何提示，等到小孩實際行動之後，才會提出你為什麼要這麼做的疑問。

這就是提出「WHY」讓孩子思考的教育方式。

猶太母親會不斷地提出「WHY」，養成孩子思考的習慣。

我敢斷言，日本母親對小孩說最多的話，就是「不行」兩個字，因而才養成日本孩童不善於思考的習慣。

故事中，猶太母親說的WHY，讓小孩察覺到自己冒險的舉動，有可能會把雞蛋全部打破，接著母親又問「那應該怎麼辦呢」，母親不會直接告訴孩子答案，因為如果孩子不自己思考，就無法吸收教誨。

孩子絞盡腦汁、力求把搬運雞蛋的風險降到最低，若能找出解決問題的方法，就能得到母親的誇獎及甜甜的獎勵。

就這樣，猶太小孩從小便學會分散風險的重要性。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

編輯推薦

相關新聞

日本孩童養成不善思考習慣 禍首來自母親最常對小孩說「兩字」

若能找出解決問題的方法，就能得到母親的誇獎及甜甜的獎勵。我敢斷言，日本母親對小孩說最多的話，就是…

月光vs理財…他呼籲存錢換未來更多選擇 網看法兩極

月薪三萬應該存起來還是掏空一切及時行樂？一名網友在Dcard發文呼籲「別再拿『我沒錢』當藉口」，因為真正沒錢的是沒有計畫、沒有習慣的人，只要願意開始，就已經領先了一大步！

「只會傳話」稱不上是好主管！菲女狼：當傳聲筒誰都會

只會傳話的主管 稱不上好主管 「不行喔！總經理要求各部門嚴控預算，所以這筆費用我不能核准。」 小何好不容易打進產業的主要供應鏈，因為產品規格特殊，需要購買多家競爭對手的產品作研究比較，卻被一句

只會抄…小時候不讀書長大當記者？土地婆麗娜：除非你做過不然別輕易批評

土地婆麗娜：當記者不是你想的那麼輕鬆 「小時不讀書，長大當記者？」土地婆麗娜直言...聽到這種話真的很生氣。她說，現在很多網友喜歡酸記者只會「抄」啦，但事實是...「你以為我們很想嗎？」

談判方式迥異！日本人採虛張聲勢心理戰如珍珠港事件、猶太人用「漸進主義」

我見識過許多日本人的商業談判場合。日本有所謂的「談判折衷」一說，日本人在談判時，…

半導體女王、AMD公司執行長蘇姿丰的教養金鑰 正宗猶太教權威為你解析《塔木德》

故事中的小魚可視為是猶太人，而水，則是猶太教。雖然我在日本出生，但我研讀猶太教的教義，並通過嚴格的審核成為猶太教徒…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。