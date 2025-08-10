半導體女王、AMD公司執行長蘇姿丰的教養金鑰 正宗猶太教權威為你解析《塔木德》

肉眼看不見的事物才是最重要的──不要拘泥於可見之物

水是無形的，卻是能延續生命之物

故事中的小魚可視為是猶太人，而水，則是猶太教。雖然我在日本出生，但我研讀猶太教的教義，並通過嚴格的審核成為猶太教徒。也就是說，我選擇捨棄充滿誘惑的陸地世界，化身成小魚，義無反顧地跳進水裡。

這跟朝水裡窺視的狐狸一樣，若從日本人的角度來看猶太人，就會覺得這群人過著以戒律為中心，是捨棄人生樂趣的奇特之人。

生性認真的猶太人在工作上會全力以赴。除了工作，他們也必須學習宗教活動的事。每天，甚至是每個星期日也必須為了早、中、晚三次的祈禱前往猶太會堂，從星期五傍晚開始，他們則會前往猶太會堂為安息日祈禱、與教徒聚餐，而星期六也必須在早上到中午過後前往猶太會堂。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》 猶太教徒必須隨時配戴名為「基帕的帽子，」（可分成直接放在頭上，或是以絲綢製作的各種類型）， 每天早晨的祈禱， 更是規定大家要把「經文護符匣」（Tefillin）穿戴在頭上及纏繞在左手的手腕。

此外，飲食的限制也相當嚴格，猶太人只能食用依據Kashrut 這個飲食規範下的「猶太潔食。若是在日本，就只能吃蔬菜、穀物、豆子和水果。他們不外食， 不和不同宗教的日本人坐在一起吃飯，也絕對不會去打高爾夫球、看電影、看棒球，因為沒有那個時間。也因此，他們幾乎不太花錢。

雖說如此，在職場上難免會遇到不得不參加的聚餐或宴會，這時猶太人多會選擇食用素食，若沒有這個選項，那麼他們就只會喝水。

當然，並不是所有猶太人都這麼嚴格遵守戒律，也有較為隨意自由的猶太人，在美國更是有許多完全不遵守紀律的猶太人。我身為猶太教正統派中的極端正統派（Haredi Judaism）教徒，確實也實踐了如此嚴格的規定。

我在成為猶太人之後才深刻體會到，自己過去對許多重要的事視而不見（只用眼睛看，而非用心領會）。其實人類就如同寓言中的小魚，陸地的人類通常只會關注眼睛看得見的東西，例如存摺上的數字、手中股票的漲跌、幣值的高低、可以讓生活更舒適的家電產品，或是哪裡的餐廳好吃等。

但若只顧著追求眼睛可見之物， 就會忘記我們周遭除了這些東西之外，還有更多眼睛看不見的寶貴事物。一旦我們失去這些看不見的寶貴事物，例如宗教、人與人之間的羈絆、夫妻、家人和同胞之間的情感，就會像離開水的魚，無法存活下去。

猶太教之所以用嚴格的戒律來束縛信徒，為的是讓信徒能在日常生活中意識到這些不可見之物，並好好珍惜它們。猶太人所珍惜的「不可見之物不只一項，包括最重要的藝術、學問和音樂等，稍後我會再進一步說明。

把「戒律」視為千載難逢的好機會

過去我對宗教活動完全沒有興趣，認為那是「毫無意義的迷信。但在底層邏輯改變之後，我反而認為「不遵守戒律的生活才是大錯特錯。」《聖經》的某個章節寫道：「為了不忘記我，各位猶太人必須學會忍耐。這裡的我，指的就是神。」

現今的日本人究竟過著什麼樣的日子呢？或許受電視廣告影響，過著盡情地做、盡情地吃等每天忙著消費的日子。我從「水裡觀望，覺得他們失去了某種重要的事物。」

世界各地近期都陷入了經濟危機，將來也會有更多的人被迫忍耐。日本也不例外。但對於這種向後退縮的時代潮流，我認為在某種層面上並非完全是壞事，不景氣時代所帶來的「忍耐，也是為了讓我們回憶起重要事物的良好機會。」

即便你無法做到與極端正統派猶太教徒同樣的地步，你依然可以嘗試過著有節制的生活、控制消費、享受與家人的閒聊或討論、把花在酒吧或高爾夫交際的時間，用來讀書或學習，如此必定能夠找回那些你早已忘卻的充實時光。

我的每一位日本友人都異口同聲地表示：「你真是個怪人，再怎麼嚴以律己也總有個限度！」而瞧不起我，但我知道他們就像是前述寓言中嘲笑小魚的狐狸，我不需要去反駁他們。

改變行為，內心就會產生變化，整個人也會隨之改變，進而出現新的行為模式，最後形成良好的循環。正因為如此，猶太教才會透過遵守戒律來採取行動。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)