能冷靜評估風險的人才是最後活下來的人 猶太寓言這樣合理計算風險

把風險分成大、中、小應對

凡事都有風險，無論是過度擔心船隻駛離的乘客，或是過度樂觀船隻沒那麼快修好的乘客，最後都招致不幸的結果。唯有計算空腹和被留下來的兩種風險、做出正確判斷的乘客才得以獲救。

挺身而出負責有風險的專案，過於謹慎不會有結果，但過於大膽行事也會以失敗收場。要做到拿捏恰當，必須像「在看得到船隻的位置，吃少許水果的乘客一樣，迅速計算風險並累積鍛鍊思考的能力。

思考靈活的話，應該就能想出好幾個方法，不光是A或B，還有C、D、E等，然後從中思考哪一個選項的風險最小、最少可以獲得何種成果。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》 日本的諺語常說「邊敲打石橋邊過橋」、「未雨綢繆」、「再怎麼小心也不為過」，這都是教導大家要慎重、慎重、再慎重，但其中卻並未提到事前準備應該要做到何種程度，才能獲得多少成果，也就是慎重與成果之間的關係。

相對的，猶太寓言故事及格言中都會提示，獲得成果的具體應對方式。石頭橋不會崩塌，所以過橋時不需要敲打確認，真正需要做的，應該是調查橋究竟是以腐蝕的木頭或牢固的石頭建造。

事前就先想好對策

猶太人究竟是如何在腦中思考、計算風險的呢？在即將面臨重大困難之際，日本人往往會告訴自己「沒事的，不會出現比山還巨大的山豬，藉此緩解不安。」

事實上，雖然山豬不會像山一樣高聳，但也有可能會出現體型令人意想不到的巨大山豬，這種時候當然會感到恐慌。

對此猶太人認為，在事情發生前為了擔心是不是惡作劇而焦慮不安，是沒有好處的事。猶太人會在事前設想「山豬一定會出現」，並為此詳加調查。

《希伯來聖經》記載摩西在進入迦南之前，就曾派遣了調查隊伍，藉此告誡我們事前調查和資訊分析的必要性。

此外，他們也會將山豬的體型大小，劃分成大．中．小三個種類，擬定不同的對策。像若是大型山豬出現，就必須迅速撤退，而逃跑路線也會在事前策畫好。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)