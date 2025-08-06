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311大地震海嘯見證天災恐怖 文獻典籍指「土地所有權50年要還祂」

聯合新聞網／ 大牌出版
2011年日本311大地震，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料照／法新社
2011年日本311大地震，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料照／法新社

這個寓言故事最重要的，莫過於結尾拉比的教誨，「只要慷慨地布施，儘管遇到不幸之事，總有一天能夠找回幸福。」這與猶太人不得獨占財富，需將財富分給貧窮之人的教誨一致。

儘管農夫因為風暴失去所有財產，但依然不忘信仰，就算賣掉僅存的一小塊土地也要有所貢獻，這個寓言正是告訴我們，農夫的所作所為，神都看在眼裡，所以必然會有所回報。

本文出自《塔木德【人生實踐版】》
本文出自《塔木德【人生實踐版】》
猶太人在向教堂捐獻或布施貧困之人的行為，稱為「Tzedakah」（義舉），我會在稍後的寓言故事中進一步解釋。這裡我要先介紹一個猶太思想──土地是屬於誰的？

人類想要賺大錢，土地的利用是最不可或缺的一環。但在《希伯來聖經》中卻禁止人類為了經濟活動而永久持有土地，「土地是屬於神所有的文字敘述也經常出現。

或許卡爾．馬克思（Karl Marx）就是從《希伯來聖經》的敘述，開始否定土地私有制，進而構思出共產主義思想也說不定。由此來看，現今世界上最猶太化的國家，應當是中國。

所謂土地是神的所有物，也就代表土地並不屬於人類的東西，因此，這個思想有別於中國共產主義的「土地國有制，或日本資本主義中的土地私有制。《希伯來聖經》看待土地，便是從使用權（Rent）與租賃（Lease）的觀念出發，否定土地的所有權，因為唯有神才是土地的所有權人。

在日本，土地私有制是被認可的，而這與《希伯來聖經》的觀念相反。但是仔細一想，其實日本也不存在土地長達一千年，甚至兩千年都隸屬特定一人或組織的情形。那麼，從大方向來看，是否也可說是符合《希伯來聖經》的觀念呢？

人類只不過是向神借用土地一段時間罷了。即使在土地上蓋了房子，還是有可能因為洪水、颱風、火山爆發等天災而毀於一旦，土地甚至可能在地震或地殼運動發生時消失。

二○一一年發生的三一一大地震引發海嘯吞噬了人和房屋，讓人類再次見識到天災的恐怖。即使是在幾乎沒有地震的英國等地，也不斷出現因為戰爭而失去土地的情形，所以其實沒有任何不同。

寓言故事中的農夫，也是遇到相同的遭遇，失去了一切。但是，他卻說「這些東西都是神賜予給我的，現在神要拿回去也是無可奈何之事，這是因為農夫明白《希伯來聖經》的教誨，才能夠平靜地說出這番話。

（本文出自《塔木德【人生實踐版】》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

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