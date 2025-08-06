升值無可避免？ 1美元帶來額外40日圓利潤 日本承受沉重稅務負擔

日本政府直到尼克森發布聲明的十天後，也就是8月27日，才察覺這種異常情況，並於8月31日決定限制外匯預付制度。

然而，這並非全面禁止，而是規定每日交易金額不得超過1萬美元，超過的部分必須接受日本銀行的審查。

本文出自《猶太商法》 在這之後，外匯市場變得「異常冷清」，新聞媒體紛紛報導此事。

這種情況並不令人意外，因為當時全球的猶太商人早已將美元兌換成日圓。

當日本銀行提出審查要求時，猶太商人對「日圓」已毫無興趣。

「冷清」的外匯市場， 只是暴風雨前的寧靜——他們正在靜靜地計算，要以何種匯率買回美元最為有利。

大量美元湧入日本，使日本的外匯存底激增至150億美元。然而，猶太商人看準日圓的升值潛力，仍然厚顏無恥地繼續賣出美元，試圖賺取更多利益。

「只要外匯存底突破200億美元，日圓升值便無可避免。一旦匯率從1美元兌308日圓升至270日圓，1美元便能再帶來額外40日圓的利潤。」

這正是猶太商人打的如意算盤。

然而，他們賺的每一筆錢，都是以日本國民的淚水與損失為代價。日本不得不因此承受沉重的稅務負擔。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)