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成年人的友情「有來有往」才會長久！菲女狼：只進不出那是叫利用
友情不是無限提款卡 有來有往的才叫友情
成年人的世界裡，幫忙從來不是義務，而是一份情分。
一次、兩次的請託，是交情使然；三次以上還不見一句感謝或任何回報，這樣的人其實只是在盤算，更顯輕蔑了友情。
幫得了，是因為在乎這份交情；幫不了，也不用覺得內疚。
真正值得深交的朋友，並不會總讓你單方面付出。
那些總是開口就要幫忙、從不設身處地為你著想的人，其實早已習慣了佔便宜。
值得珍惜的朋友，往往是那種明明可以開口，卻懂得克制、不隨意麻煩你的那一種。
友情，需要有來有往。只進不出，那就不是朋友，而是被利用。
成年人的世界
情分不是無限提款
界線清楚，關係才長久
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