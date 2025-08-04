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成年人的友情「有來有往」才會長久！菲女狼：只進不出那是叫利用

聯合新聞網／ 菲女狼
友情也有界線，只進不出的，是利用，不是朋友。示意圖／Ingimage
友情也有界線，只進不出的，是利用，不是朋友。示意圖／Ingimage

友情不是無限提款卡 有來有往的才叫友情

成年人的世界裡，幫忙從來不是義務，而是一份情分。

一次、兩次的請託，是交情使然；三次以上還不見一句感謝或任何回報，這樣的人其實只是在盤算，更顯輕蔑了友情。

幫得了，是因為在乎這份交情；幫不了，也不用覺得內疚。

真正值得深交的朋友，並不會總讓你單方面付出。

那些總是開口就要幫忙、從不設身處地為你著想的人，其實早已習慣了佔便宜。

值得珍惜的朋友，往往是那種明明可以開口，卻懂得克制、不隨意麻煩你的那一種。

友情，需要有來有往。只進不出，那就不是朋友，而是被利用。

成年人的世界
情分不是無限提款
界線清楚，關係才長久

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

朋友 關係

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