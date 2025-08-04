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月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
土地婆麗娜分享，創業年營收達560萬，但工時長、陪家人時間變少，創業生活遠比外界想像辛苦。（圖／取自：詹千雁Lena 臉書）
土地婆麗娜分享，創業年營收達560萬，但工時長、陪家人時間變少，創業生活遠比外界想像辛苦。（圖／取自：詹千雁Lena 臉書）

離職前月薪5.5萬元 到創業一年營業額560萬

土地婆麗娜在影音中坦言，自己離職前一個月月薪約為5.5萬元，後來選擇創業，經過努力，一年營業額達到560萬元左右。她表示，外界常以為她「拍片爽爽的」，但事實遠不如大家想像。

工時長、陪家人時間少

首先，開業後工時長，陪家人的時間變得極為有限。她自述「兩個月能回彰化一次，就已經算很多了」。即使心裡很想陪家人，但事業與工作佔據了大半時間，只能偶爾返鄉。

約會只能午夜場 創業生活難兼顧感情

第二，她也分享創業後感情生活受到影響。以往偶爾還能約會，現在即使有對象邀約，也只能約在晚上十一點多的「午夜場」電影。她笑稱，約會時整個人已經累到很想睡，完全提不起勁參與。

用腦過度 失眠成日常

再來是腦力與精神消耗。麗娜坦言，開業後壓力大到「只要一躺下來，腦子還在想工作」，每天思考怎麼賺錢、怎麼養員工、還有哪些新的點子、新的計畫。這種用腦過度的狀態，導致長期睡眠品質不佳，難以真正放鬆。

賺多了反而快樂難尋 消費不等於幸福

她也回憶打工時期，時薪95元，當時一個月多賺1萬7，快樂很簡單、成本也很低。
反而在收入逐漸增加後，花費變多，買再貴的包包、十幾萬、二十幾萬的精品，都比不上那時候賺95塊時所帶來的快樂。

有次她選擇參加扶輪社，有機會到育幼院服務、幫助他人，才讓她重新體會到「助人」帶來的發自內心快樂。她感嘆，人生每個階段追求的東西都會不同，當真正回到快樂的本質時，才會發現「其實快樂很簡單」。

土地婆麗娜以親身經歷，分享創業不只是營收、表面光鮮，背後付出的心力、失去的陪伴、甚至簡單快樂的感受，都只有經歷過的人才懂。

◎本文內容已獲 土地婆麗娜 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

創業 離職 失眠 電影

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