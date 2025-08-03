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預測日圓即將升值！ 一群內行人悄悄開始拋售美元 巧妙避開外匯控管規範

聯合新聞網／ 大牌出版
日圓示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
日圓示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

猶太商法追求的是簡單、高利潤的生意，而「貨幣」就是其中一個最重要商品。

買賣「貨幣」這種商品時，既不需要花費精力思考採購，也不用為了交貨期限或品質等問題煩惱，可說是一門最簡單的生意。

本文出自《猶太商法》
本文出自《猶太商法》
更何況，做這門生意完全不用流血流汗的工作。

「貨幣」能夠成為商品並帶來豐厚利潤的時機，是在貨幣價格波動之際。

也就是說，這並不是全年都適用的商品，而是期間限定的商品。「藤田先生，日圓什麼時候會升值呢？」

從昭和46年（1971年）的年初開始，無論是在國際電話中的商談，還是猶太商人來我的辦公室拜訪時，他們都會不經意、但又很執著地問起這個問題。

事實上，早在同年8月16日美國總統尼克森發布「美元防衛聲明」的半年多前，猶太商人就已鎖定「日圓」這個目標，目的是為了要追求本世紀最大的獲利。

在鎖定「貨幣」這個商品之後，外行人傾向先買進，而內行人則會先賣出。

因為賣出之後才能真正賺到錢。在商業活動中，當「賣出」與「買進」同時存在時，交易才能成立。

然而，與「買進」相比，「賣出」的利潤幅度通常要大得多。

也就是說，鎖定「日圓」的猶太商人，早在幾個月前就已預測到日圓即將升值，並悄悄地開始拋售美元、買進日圓。

他們巧妙地避開日本嚴密的外匯控管規範，悄悄且穩當地將美元輸入日本。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

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