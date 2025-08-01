不內耗…人生才能往前走！學會拒絕為難自己

不內耗，你才是自己人生的第一順位

朋友約你週末出去，但你不想去，該怎麼回答？剛從上一家公司跳槽，前東家就宣布大幅漲薪，你作何感想？親戚跟你家借錢，但沒說什麼時候還，該怎麼辦？如果你會因上述任何一個場景感到為難、難受，我建議你停止內耗，不為不值得的人和事消耗自己。但我猜你一定會覺得說起來容易做起來難，對不對？

所以在此之前，你需要理解，內耗為什麼會發生，與內耗的本質究竟是什麼？

古羅馬斯多葛學派哲學家塞內卡（Lucius Annaeus Seneca）曾說：「折磨我們的往往是想像，而不是真實。」

為什麼朋友約你出去，會引起你的內耗？這源於你對友情維繫的過度擔憂。害怕拒絕會引發誤會，擔心朋友會因此認為你不重視這份友情，或是怕失去共同活動所帶來的親密感。

這種內耗的背後是對人際關係脆弱性的恐懼，以及對個人決定可能帶來負面後果的過度想像。你可能在心裡反覆權衡，是犧牲個人的意願去滿足對方的期待，還是堅持自我但面臨可能的社交壓力？

為什麼前東家大幅漲薪，也會引起內耗？因為這關乎自我價值的認同與對自己選擇的質疑。你可能會感到後悔，懷疑自己是否做出了正確的跳槽決定，擔憂自己是否錯過了應得的利益，甚至質疑自己的職業判斷能力。

這種內耗來源於對過去選擇的遺憾、對未來的不確定性和對當下選擇的不堅定，讓你在「假如當初」與「現在怎樣」之間徘徊，消耗著精神能量。

這就像張愛玲的小說《紅玫瑰與白玫瑰》裡說的那樣：「也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變成了牆上的一抹蚊子血，白的還是窗前明月光；娶了白玫瑰，白的便是黏在衣服上的一粒飯，紅的卻是心口上的一顆朱砂痣。」

為什麼借錢的明明是別人，卻引起你的內耗？這是因為人與人之間的關係複雜而微妙，尤其是涉及金錢時，更容易觸動敏感神經。親戚借錢沒提還款期限，引發的內耗不僅僅是因為金錢本身，更多的是因為觸及了信任、界限和公平感。你可能會擔心直接提出還款條件，會傷害親戚感情、破壞家族和諧，這種顧慮的背後，是對親情紐帶和社會角色期望的尊重與維護。

同時，你也可能在內心深處對自己設定的邊界產生懷疑，猶豫是否應該為了保持表面的和平而選擇隱忍。 大是文化出版《允許一切發生的人最好命：命好，只有一個祕訣：精神不受力，保持能量活下去。破解十大內耗場景、運用不受力工具，平常心看世事，鈍感力過生活。》，作者：何聖君

內耗展現出你在個人權益與維護家庭關係之間的艱難平衡，是情與理之間的拉扯。既不想成為冷漠無情之人，又不願自己的善良被無休止的利用，這種內心的矛盾與掙扎，使你在維護自身利益與顧及親情之間搖擺不定，消耗了大量的心力。

所以，內耗的本質是內心衝突與能量的消耗。它源自面對外部環境與內部價值觀、情感需求之間的不協調時，所產生的自我掙扎。這種掙扎不僅展現在對當下決策的猶豫不決，更深層次的反映了你在自我認同、價值取向、與人相處模式上的矛盾衝突。而在這些情境中，你不僅是在權衡具體的行動方案，更是於內心深處進行一場關於自我認同、自尊、價值實現與情感調和的深度對話。

也正是這些內心的糾結與博弈，讓你疲憊不堪、心力交瘁。真正讓你內耗的從來都不是事情本身，而是執念與較勁。

（本文摘自大是文化出版《允許一切發生的人最好命：命好，只有一個祕訣：精神不受力，保持能量活下去。破解十大內耗場景、運用不受力工具，平常心看世事，鈍感力過生活。》，作者：何聖君）