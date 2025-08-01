凡事多了「太」字就非什麼好事？不是不努力而是…太認真、太上心

凡事加了一個太字 就不是什麼好事

凡事加了一個「太」，聽起來就不是什麼好事，例如太認真、太上心。

太認真，往往反映出你肩上承載的重擔與自我要求的嚴苛，這份嚴謹與專注，不經意間構築起一座名為「我執」的城牆。在這座城內，你的眼睛被放大鏡取代，每一個微小細節都逃不過你的審視，隨之而來的是對周遭工作品質的不自覺挑剔，總覺得他人所做的不盡人意，最終，你獨自挑起大梁，淹沒在無盡的任務海洋中，忙碌成了生活的常態。

當談及職場中本應有的福利，如短暫的休假，你卻似乎背負上了莫名的罪惡感，彷彿享受這份權益是種奢侈。在向主管申請休息之前，你已在內心有無數次的預演，生怕這樣的請求會打破你永不言倦的形象。這種狀態，不僅消耗了你的精力，還模糊了工作與生活的界限，讓心靈的休憩之地變得遙不可及。

太上心，它彷彿一根無形的細線，悄然串聯起你與周遭的情感世界。你對每個人的感受異常敏感，任何微小的情緒波動都可能觸動你的心弦，讓你不由自主的想要安撫、解決，甚至為此耗費大量的私人時間和情感資源。你總是第一個察覺到別人的不適，最後一個放下對他人的擔憂，久而久之，這份過度的關注也會轉變為一種精神受力，讓你在關心他人的同時，忘記了自己也需要被理解和關懷。 大是文化出版《允許一切發生的人最好命：命好，只有一個祕訣：精神不受力，保持能量活下去。破解十大內耗場景、運用不受力工具，平常心看世事，鈍感力過生活。》，作者：何聖君

在職場中在面對工作回饋時，不論是正面還是負面，你都傾向於過度解讀，一句普通的建議可能在你心中掀起巨浪，使你反覆思量，生怕自己做得不夠好，或是誤會了他人的意圖。這種高度的情感投入，雖然展現了你對工作的熱情和對團隊的忠誠，卻也可能讓你變得異常脆弱，任何風吹草動都能讓你的心情起伏不定，影響了情緒的穩定與工作的效率。

太認真、太上心，心很累怎麼辦？要解決這個問題，我們需要追根溯源，針對本質找到解決方案。事實上，過於認真與上心的背後，主要有三大核心動因：高成就動機、完美主義傾向、缺乏安全感。接下來，就讓我們逐一剖析這些因素如何塑造了你的行為模式，並探討應對之策。

（本文摘自大是文化出版《允許一切發生的人最好命：命好，只有一個祕訣：精神不受力，保持能量活下去。破解十大內耗場景、運用不受力工具，平常心看世事，鈍感力過生活。》，作者：何聖君）