月薪5萬不敢生也買不起房！30歲女曬開銷支出 網驚：看來我吃太多了

現代人生活開銷壓力大，物價、房價、房租、小孩教育費、長照費…等都是不小的支出，如何善用薪水好好存錢投資理財，是許多人要面對的課題。一名網友在Dcard以「大家一個月都花多少錢」為題po文，引起不少人反應熱烈討論。

30歲的原po列出她一個月的生活開銷：

薪水50000 食：6000 衣：4000 住：10000 行：1000 育：1000 樂：4000

原po表示，光這些就花了26000，讓她不敢生，也不敢買房。

她補充，衣服的花費是因為常出席公司重要場合，所以買了兩雙比較有質感的皮鞋，吃的部分大部分都是自煮或吃家裡，因為外食的蔬菜真的好少又貴，外面一盤40元的量她真的吃不夠，40元她願意花時間自己煮一大把。

她也說，下個月希望自己能控制總花費可以少個5千元左右，至於投資的部份她有在存股，她覺得那不算花錢所以就沒寫上去了。

貼文曝光後，許多人分享自己的開銷，有人表示，「吃6千…看來我吃太多了…對不起了我的肉肉」、「請問吃是如何省下來的？我一個月不吃1萬做不到」、「一樣年紀也差不多開銷，但吃的比妳多」、「大家都吃好少，外食族沒有廚房又住外面，我一個月差不多要吃到15000」，原po也回應，「這個月比較少外食，但不得不說少一點社交好像也沒比較省」。

不過有其他人認為，「扣掉住的10000，等於才16000我覺得滿省的，如果想要更省我應該會從衣服、樂著手」、「大家吃都花好少，好少看到跟我一樣破萬的」、「這樣超省欸，我自己很難辦到，光伙食費一個月就快2萬」、「我每個月存3萬以上，我也不敢生也不敢買房」、「長照醫療才是最可怕的，其他自己都能控制」、「物欲超強目前還在想辦法控制，感覺自己很腦波弱也很不會存錢」。