快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

月薪5萬不敢生也買不起房！30歲女曬開銷支出 網驚：看來我吃太多了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友列出她的月開銷，並表示自己不敢生也不敢買房引起其他人討論。 示意圖／ingimage
一名女網友列出她的月開銷，並表示自己不敢生也不敢買房引起其他人討論。 示意圖／ingimage

現代人生活開銷壓力大，物價、房價、房租、小孩教育費、長照費…等都是不小的支出，如何善用薪水好好存錢投資理財，是許多人要面對的課題。一名網友在Dcard以「大家一個月都花多少錢」為題po文，引起不少人反應熱烈討論。

30歲的原po列出她一個月的生活開銷：

薪水50000

食：6000

衣：4000

住：10000

行：1000

育：1000

樂：4000

原po表示，光這些就花了26000，讓她不敢生，也不敢買房。

她補充，衣服的花費是因為常出席公司重要場合，所以買了兩雙比較有質感的皮鞋，吃的部分大部分都是自煮或吃家裡，因為外食的蔬菜真的好少又貴，外面一盤40元的量她真的吃不夠，40元她願意花時間自己煮一大把。

她也說，下個月希望自己能控制總花費可以少個5千元左右，至於投資的部份她有在存股，她覺得那不算花錢所以就沒寫上去了。

貼文曝光後，許多人分享自己的開銷，有人表示，「吃6千…看來我吃太多了…對不起了我的肉肉」、「請問吃是如何省下來的？我一個月不吃1萬做不到」、「一樣年紀也差不多開銷，但吃的比妳多」、「大家都吃好少，外食族沒有廚房又住外面，我一個月差不多要吃到15000」，原po也回應，「這個月比較少外食，但不得不說少一點社交好像也沒比較省」。

不過有其他人認為，「扣掉住的10000，等於才16000我覺得滿省的，如果想要更省我應該會從衣服、樂著手」、「大家吃都花好少，好少看到跟我一樣破萬的」、「這樣超省欸，我自己很難辦到，光伙食費一個月就快2萬」、「我每個月存3萬以上，我也不敢生也不敢買房」、「長照醫療才是最可怕的，其他自己都能控制」、「物欲超強目前還在想辦法控制，感覺自己很腦波弱也很不會存錢」。

延伸閱讀

在台灣買「1冷氣牌子」貴爆！家電行闆娘國外驚見「打到骨折」價 官方認了

從美來台受訓被歧視！前台積電工程師揭4年經歷：薪水很好卻留不住人

剩5年退休買ETF有意義嗎？55歲男追求翻倍報酬率 股友籲千萬別犯一錯誤

相關新聞

月薪5萬不敢生也買不起房！30歲女曬開銷支出 網驚：看來我吃太多了

現代人生活開銷壓力大，物價、房價、房租、小孩教育費、長照費…等都是不小的支出，如何善用薪水好好存錢投資理財，是許多人要面對的課題…

成年人的友情「有來有往」才會長久！菲女狼：只進不出那是叫利用

友情不是無限提款卡 有來有往的才叫友情 成年人的世界裡，幫忙從來不是義務，而是一份情分。 一次、兩次的請託，是交情使然；三次以上還不見一句感謝或任何回報，這樣的人其實只是在盤算，更顯輕蔑了

月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

離職前月薪5.5萬元 到創業一年營業額560萬 土地婆麗娜在影音中坦言，自己離職前一個月月薪約為5.5萬元，後來選擇創業，經過努力，一年營業額達到560萬元左右。她表示，外界常以為她「拍片爽爽的

外匯存底數據異常 他看不慣政府都在自吹自擂：島國心態讓我感到悲哀

數據顯示，2月的外匯存底增加3億美元，3月激增6億美元，而到了5月竟一口氣增加12億美元，總額達69億美元…

預測日圓即將升值！ 一群內行人悄悄開始拋售美元 巧妙避開外匯控管規範

買賣「貨幣」這種商品時，既不需要花費精力思考採購，也不用為了交貨期限或品質等問題煩惱…

「周休二日就無法賺錢」的公司該收掉了 專家指出一星期工作6天錯誤之處

即便一週只工作五天，他們的公司還是能獲利…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。