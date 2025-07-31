讓同儕驚呼「你瘋了？」這種決定最可能成功…選藍海、避紅海：做瘋子的選擇才有未來

在我的手機上，大兒子的暱稱是「big my son」，小兒子是「my son」，母親是「my mom」，而妻子則是「愛」。兩個孩子和母親，是與我擁有血緣關係的存在，所以暱稱是「我的兒子、我的媽媽」的英文。

我原本也想用「my love」當成妻子的暱稱，代表她是與我共享心靈的人，不過最後還是選用韓文的「愛」。因為我想讓妻子在看我的手機時，能感到喜悅。正如我所願，妻子非常喜歡。選擇用「愛」當暱稱，是我的明智選擇。 大是文化出版《學會當個有錢人：上班25年的爸爸最想告訴兒子的事：努力工作頂多不窮。致富，得學會鷹眼、蛇腦、狗鼻思維》，作者：鄭善容

就如同我們在手機上儲存暱稱等簡單的事，也是一種「選擇」。我們的人生由各種選擇串聯起來。連接每天選擇的「點」，最終變成「線」。

如果X軸代表時間，那麼Y軸就是選擇。生命中的所有瞬間都是X軸和Y軸的相遇點。

我們的人生是從過去走到現在，再走向未來的選擇之線。也就是說，累積我們每天做的選擇就成了生活，甚至決定著我們的命運。這也是為什麼人們必須做出明智選擇。

前幾天，兒子向我諮詢了一個煩惱：「您覺得我要報名專業士官嗎？」兒子在讀完大學二年級第一學期就入伍了，明年二月期滿退伍。所以九月就可以復學了，中間有七個月的空檔。兒子一邊思考該如何度過那段時間，一邊問我的意見。

兒子列了三個選擇：

一是打工七個月賺錢； 二是閱讀書籍，並補足落後的大學課業進度； 三是申請留在軍隊領取薪水，並成為短期服役的專業士官。

他問我會選哪個？

我說：「報名成為專業士官。」

我按照自己的風格，先說出了結論，接下來要開始細說理由：

第一，因為新冠疫情，兼職工作有如摘下天上的星星般難找； 第二，用閱讀和學習來補足落後課業的過程中，身邊有很多誘惑，而我認為兒子太過年輕，很難抵抗誘惑； 第三，成為專業士官，不但可以賺錢、學習，還夠打發時間，可說是「一箭三雕」。

過去當兵18個月是國家規定的義務期間，而擔任專業士官期間，則是兒子最後做出的選擇。人的心中存在消極機制，忍不住迴避強制義務，不過對於自發性的選擇，則會產生積極心理。18個月的非自願義務期間轉瞬即逝，那麼接下來僅有七個月的自願期間，會過得比子彈還要快。

現在的生活來自你過去的選擇；未來的生活取決於自己現在的決定。假如你覺得今天的生活很艱難，就回顧過去做了什麼錯誤選擇。若想安穩度過明天，今天就必須做出明智的抉擇。

X軸只會依照決定好的順序流逝，所以人生好壞取決於Y軸──選擇。你的人生將根據你的取捨所引導的方向發展。我希望你可以制定出自己專屬的明智選擇方法。

我接下來會分享自己的選擇方法：

1.不要走八線道的高速公路，應選擇彎曲的雙線道省道

人生最好選擇彎曲且會繞行的道路，尤其年輕時更該如此。因為在蜿蜒曲折的過程中，會了解生活的滋味和產生智慧。八線道的高速公路雖讓人迅速朝目的地前進，是著重結果的道路，但無法感受到過程。

相反的，雙線道省道的速度雖慢、需要時常保持緊張，卻可以盡情享受過程。

所以，你要選擇每天都可以保持清醒的「曲折雙線道省道」。

以我兒子為例，當他說應徵專業士官時，若朋友問：「你是不是瘋了？」那麼，就一定要堅持選擇。

因為年紀相仿的人不去的地方就是藍海，而同齡者聚集的地方則是紅海。紅海是不管再怎麼努力也賺不到錢的市場，換句話說，前往競爭者較少的市場裡，只要有一定的努力和資質，很快就可以成為富翁。

想要有好結果，比起努力和資質，選擇的市場更重要。人們都說選擇藍海而成功的人運氣很好。不，他們不是幸運，而是過去做了明智決定。你應該選擇成為讓自己擁有超棒運氣的瘋子。

3.比起眼前的便利，更該選可以在未來成為利益的選項

比起眼前的便利，為了日後的生活而忍住誘惑，才明智。這正是「棉花糖效應」──能克制眼前的欲望、延後享樂，往往更容易成功。

減少眼前的過度消費，為了未來存錢；忍受當下的不便，住在重劃區的舊房子裡……都屬於此範疇。有錢人可以忍住欲望，懂得等待時機。如果你不確定某個判斷好不好，不如先保留。就像黑暗在太陽升起時會消失，就算稍微晚一點做決定也沒關係，重點在於做出清晰、精明的判斷。

4.依「投資需要的時機」做選擇，而不是你的狀況決定時機

我想舉個例子說明：我妻子在2017年5月，以抵銷全租押金的方式，買了兩間重建公寓。然後，我們搬進了一間較狹小的聯排住宅。有人說房價還會下降；有些人則認為我們為了購買公寓，而過不方便的生活，很愚蠢。

這是因為，妻子放棄舒適的空間，選擇投資。我們家今日的資產水準還不錯，都是多虧當時的選擇。錯過時機的人經常把「如果」掛在嘴邊。該詞彙就像在地下電臺販賣、可能沒有任何藥效的成藥。藥販說的話只是在耍嘴皮子，對你和經濟毫無幫助。我建議各位把「如果」一詞從腦海中刪掉。

我們面前有無數種選擇。無論下了什麼決定，都是個人的事。我和妻子可以為孩子的選擇提出建議，但最後還是要兒子自己判斷。只是，我身為父母仍希望兒子可以做出明智的選擇。

（本文摘自大是文化出版《學會當個有錢人：上班25年的爸爸最想告訴兒子的事：努力工作頂多不窮。致富，得學會鷹眼、蛇腦、狗鼻思維》，作者：鄭善容）