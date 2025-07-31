負債清零不是夢！資產盤點、還款策略一次上手…鐵蛋還債筆記：三步驟走向自由

鐵蛋的財務檢查 讓資產變健康

還記得 IG 上的「鐵蛋存錢日記」是怎麼開始的嗎？不是哪天我被雷打到突然變得會理財，而是因為我終於鼓起勇氣，誠實地面對自己。如果你不願意直視真相，就永遠無法改變現狀。改變，就從盤點現況開始，著手對你的財務做健康檢查，釐清你接下來的方向。

沒贏沒關係，重要的是，在輸的時候，有沒有學到點什麼？還記得我第一次盤點資產時，按著計算機的手指微微發抖。我懼怕顯示出來的數字，怕它比我想像的還慘，怕它赤裸裸地揭穿我過去的無知與任性。但當我真的寫下來，看到「‒27 萬」的那一刻，我反而鬆了一口氣。因為，它不再是一個模糊的「應該還好吧」的感覺，而是一個具體的數字，一個可以被改變的現狀。

只有搞清楚起點，你才能探索接下來該怎麼走。

盤點資產3步驟 跟我一起做

現在，請你拿出一張紙，或打開手機記事本，跟著我一起做一次資產盤點。這一步，會是你改變人生的開始。

Step 1：盤點你的「正資產」（目前擁有的現金與資產，以現值計算）

台幣現金（含定存）

外幣現金（含定存）

股票資產（台股／美股）

儲蓄險或其他可變現資產

Step 2：盤點你的「負資產」（目前的債務與需還款項目）

信用卡費

學貸、車貸、信貸

其他所有欠款（如高利貸）

（註：上述不列入自住房產與房貸，以便專注流動性資產）

Step 3：計算「現階段身價」



總資產－總負債＝你的淨資產（現階段身價）

盯著這個數字，靜靜看 5 分鐘。不管它是正是負，是高是低，這都是你從工作以來、一點一滴累積的結果。你滿意嗎？如果不滿意，沒關係—這就是我們改變自我的起點。

還債有策略 選擇適合你的那一套

還債，就能逐步讓食錢花枯萎，這其實就像健身一樣是有策略的，不只要做，還要做對。

方法一：雪球法（從小筆開始）



適合較沒耐心、需要小勝利激勵自己的人。先還最小筆的債，每還清一筆，就像破關一樣，累積成就感。

債務由小到大排序。

所有資金集中還清最小筆。

最小筆還清後，繼續打消下一筆倒數第二小的債務，「攻擊」目標越來越大。

方法二：瀑布法（從利率最高開始）



適合重視效率、精打細算的人。從利息「最凶」的債開始，以減少未來的總利息支出。

債務由利率高至低排序。

鎖定利率最高的債，全力還清。

還完後再轉向利率第二高的那一筆，直到全數清光。

還債重拾自由 讓錢為你工作

擺脫債務，代表你不再把辛苦賺來的每一塊錢送給銀行，也不會再為了每月帳單輾轉難眠。你的收入終於不再只是拿來補洞，而是真正開始累積屬於你的財富，嘗試投資，讓錢幫你賺錢。 金尉出版《給理財小白的翻身筆記：2年從負債75萬到資產300萬，ETF讓我走在財務自由路上》，作者：鐵蛋

還債，不是懲罰，而是一次勇敢轉身，是誠實面對過去，學會修正錯誤，重新為未來開一條新的路。當你徹底砍掉食錢花的那一刻，你會發現，沒有債務的日子，輕鬆得好像能飛起來。債務清償後的每一步都踏實，口袋裡的錢不再瞬間流走，能存下來、投資，以及花在自己真正重視的事情上，這時的人生不再被債務推著走，由你決定接下來要往哪裡走。

過去的我，是個徹底的消費主義者，每月一領薪水，還沒抱熱就花光，過著「賺錢→花光→賺錢→花光」的日子，總是被錢追著跑，始終覺得「不夠用」。但當我擺脫債務、開始存錢，腦袋終於有空間去思考：把錢存下來之外，我還能做些什麼？如果錢不只是花掉，它還可以變成什麼？如果我不只是消費者，開始當個「投資者」，生活會發生什麼變化？

過去，我努力工作，賺到的錢卻總是流向別人；如果現在開始，我學會把錢留在手中，甚至讓它為我工作，會不會更好？

接下來，我要帶你踏出下一步，從一個純粹的消費者，轉型成聰明的投資者。當你開始懂得「讓錢為你工作」，而不是辛苦地只為錢工作，你的生活，將變得完全不一樣。準備好了嗎？讓我們翻開人生的下一頁吧！

（本文摘自金尉出版《給理財小白的翻身筆記：2年從負債75萬到資產300萬，ETF讓我走在財務自由路上》，作者：鐵蛋）