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美元瘋狗浪來了！防外國人投機賣盤進入市場 日圓外匯藏1致命法律漏洞

聯合新聞網／ 大牌出版
美元及日圓。路透
美元及日圓。路透

在尼克森的聲明發布後，日本政府仍選擇開放外匯市場，拚命買進美元以支撐匯率。

我推測此一行為背後的原因，是日本認為自身的外匯管理制度很嚴格，足以防止任何投機性的美元賣盤進入市場，從而掉以輕心。

確實，日本的外匯管制表面上看似能有效阻止外國人投機美元，但實際情況卻截然相反。

本文出自《猶太商法》
本文出自《猶太商法》
那些在外匯管制下理應不會發生的投機操作，卻大規模地進行，導致大量美元湧入日本——猶太商人抓住日本外匯管理制度中的法律漏洞，反向利用了其規範。

他們盯上的，是日本實施的「外匯預付制度」。

這項制度起源於日本戰後對美元的強烈渴求——政府鼓勵出口商與客戶簽訂契約後，先行收取訂金。然而，這項制度卻隱藏著一個致命的漏洞，即允許「解除契約」。

猶太商人正是利用外匯預付制度和解除契約的規定，在幾乎等同於封閉的日本，光明正大地完成美元兌換日圓的交易。

如前文所述，商業交易需要先有「賣出」，再有「買進」，交易才能成立，並產生利潤。猶太商人僅僅賣出美元，準確來說並未獲利。

只有在日圓升值後，以日圓買回美元時，匯差才成為實際的利潤來源。而這種「以日圓買回美元」的操作，正是透過「解除契約」實現的。

猶太商人透過與日本出口業者簽訂契約，充分利用外匯預付制度，將美元賣入日本市場。當他們以日圓買回美元時，只需解除契約即可。

簽約時，他們以1美元兌360日圓的匯率賣出美元；解除契約時，他們以1美元兌308日圓的匯率買回美元，其中52日圓的匯差，便成為淨利潤。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

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