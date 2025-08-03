外匯存底數據異常 他看不慣政府都在自吹自擂：島國心態讓我感到悲哀

異狀始於昭和46年2月⋯⋯我用以下的數據來證明：次頁的圖表，是根據大藏省（現財務省）的資料，顯示了昭和45年（1970年）8月至昭和46 年（1971年）8月的日本外匯存底（外匯準備金）成長狀況。

昭和45年8月，日本的外匯存底僅有35億美元——勤勉的日本人用戰後二十五年的時間，辛辛苦苦累積出的血汗結晶，也不過只有35億美元。

然而，自昭和45年10月起，日本的國際收支持續保持順差，外匯存底也逐步增加。每個月約2億美元的順差，基本上可以解釋為對外貿易順利的成果，至少可以判定10月與11月的增長並非是猶太商人在拋售美元。

接著，12月的外匯存底又增加了4億美元，這與年底特殊因素有關，也可以視為是合理範圍。直到昭和46年1月，情況都還在正常範疇內。

真正的異常是從昭和46年2月開始。數據顯示，2月的外匯存底增加3億美元，3月激增6億美元，而到了5月竟一口氣增加12億美元，總額達69億美元，相當於昭和45年8月的兩倍。

本文出自《猶太商法》 只需要用常識判斷，便能明白這短短九個月內累積的外匯存底竟與戰後二十五年的累積金額相當，這是極為不尋常的事。

即便日本的電子產品在海外銷售量大爆發，但日本國產彩色電視或汽車銷售量再好，也不可能在九個月內取得相當於過去二十五年的外匯存底增長。

如果能察覺到這一點，就不會說出「這正是日本人勤勉的證據」這種天真的話了。

然而，當時的媒體輿論與政府機構全都在自吹自擂，將這一結果歸因於「日本人的勤勉」，完全沒有人覺得這是一種「異常現象」。

這不僅是「濫好人」的問題，更是日本人缺乏國際視野的證明。對我而言，與其說我感到羞恥，不如說是目睹日本人這種島國心態讓我感到悲哀。

這也讓我愈發堅定自己的使命——必須讓日本人盡快開始吃漢堡，成為能站上世界舞台的金髮人。僅僅是為了迎合他國商人，促使日圓升值，實在毫無意義。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)