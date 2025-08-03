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「周休二日就無法賺錢」的公司該收掉了 專家指出一星期工作6天錯誤之處
猶太人採用的是五天工作制，也就是週休二日。
即便一週只工作五天，他們的公司還是能獲利。
因為這個緣故，我的公司很早就引進同樣的制度、實施週休二日很多年了。
「如果對手工作五天，我們就工作六天，這是錯誤的想法！」
相反的，應該用五天工作制來對抗五天工作制。
如果國外是五天工作制，而我們是六天工作制——這樣根本就不可能跟國外做生意。
如果你做的生意一週工作五天都還賺不到錢，我勸你盡早把公司收掉才是明智之舉。
（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)
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