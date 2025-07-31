批累進稅率苛刻、是萬惡之源 低薪社長吐心聲：只求能填飽肚子

某些出國旅遊的人，會試圖在國外購買大量的鑽石，然後偷偷地夾帶回國，結果卻在過海關時被攔下。

對此，我覺得相當匪夷所思——為什麼他們不願支付進口稅，光明正大的把東西帶回來呢？

本文出自《猶太商法》 畢竟鑽石的進口稅也只不過7％而已，只要在購買時向店家要求7％的折扣，就能完全抵銷稅金成本，但日本人卻連這種簡單的算術都不會。

補充一點，我認為日本現行的稅法有違憲之虞。法律規定人人平等，但「累進稅率」的做法卻對高收入者構成了不平等。

無論怎麼看，這都像是違反了憲法。或者是我的理解有誤呢？

收入越高的人，通常代表他投入更多的腦力與體力，工作量是他人的數倍。向這些人徵收累進稅率，實在讓人難以接受。

在國外，社長的薪資標準，是員工平均薪資的五十倍。假設日本員工的平均月薪是10萬日圓，那麼社長的薪資應該是500萬日圓。

然而，由於累進稅率的關係，日本的社長通常只求能填飽肚子就好，這無疑是一種悲哀。

我自己就是一名低薪的社長。一想到就算提高自己的薪資，大部分的錢也都會被稅務署收走，我就完全沒心情這麼做了。

在我拿到列支敦斯堡的國籍之前，我只能忍受苛刻的累進稅率。累進稅率是萬惡之源啊！

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)