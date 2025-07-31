日本商人聘會計師逃漏稅 「1民族」絕對不做：稅金是國籍證據

猶太商人之所以對列支敦士登的國籍這麼有興趣，是因為該國的稅負非常低。對財源滾滾的猶太商人來說，稅金是一個無法忽視的問題。

但即便如此，猶太人並不會試圖逃漏稅。他們把稅金視為是自己與國家簽訂的契約，因此並不會做逃稅這種違反契約的事。

本文出自《猶太商法》 某些日本商人會聘請專門的會計師來鑽逃漏稅的漏洞，但猶太商人絕不會採取這種做法。

長期受到迫害的猶太人相信，稅金是他們擁有國籍的證據。因此，他們會嚴肅看待繳稅這件事。

只不過，猶太商人也不會白白地被課稅，在繳稅的同時，他們一定會做等值的生意。

猶太人在計算利潤時，一定會以稅後為基準，也就是直接計算稅後的利潤。

例如，同樣一筆50萬日圓的利潤，日本商人會將之視為是含稅的利潤，但猶太商人則會理解為扣除稅金後的稅後利潤。

如果猶太商人說：「這筆交易我要賺10萬美元。」這10萬美元指的就是稅後淨利。

如果稅金是利潤的50％，那麼這筆交易中，猶太人的實際目標就相當於日本人所說的20萬美元利潤。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)