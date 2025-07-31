聽新聞
0:00 / 0:00
日本商人聘會計師逃漏稅 「1民族」絕對不做：稅金是國籍證據
猶太商人之所以對列支敦士登的國籍這麼有興趣，是因為該國的稅負非常低。對財源滾滾的猶太商人來說，稅金是一個無法忽視的問題。
但即便如此，猶太人並不會試圖逃漏稅。他們把稅金視為是自己與國家簽訂的契約，因此並不會做逃稅這種違反契約的事。
某些日本商人會聘請專門的會計師來鑽逃漏稅的漏洞，但猶太商人絕不會採取這種做法。
長期受到迫害的猶太人相信，稅金是他們擁有國籍的證據。因此，他們會嚴肅看待繳稅這件事。
只不過，猶太商人也不會白白地被課稅，在繳稅的同時，他們一定會做等值的生意。
猶太人在計算利潤時，一定會以稅後為基準，也就是直接計算稅後的利潤。
例如，同樣一筆50萬日圓的利潤，日本商人會將之視為是含稅的利潤，但猶太商人則會理解為扣除稅金後的稅後利潤。
如果猶太商人說：「這筆交易我要賺10萬美元。」這10萬美元指的就是稅後淨利。
如果稅金是利潤的50％，那麼這筆交易中，猶太人的實際目標就相當於日本人所說的20萬美元利潤。
（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言