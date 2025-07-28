賺翻！他用自身國籍助施華洛世奇免被法軍接收 不花半毛錢拿下代理權

高明的賺錢方法，完全不用弄髒雙手。最典型的例子，既不是Factor，也不是萬歲屋，而是類似於收取10％手續費、專門買賣收據的「收據屋」。

我的一位猶太友人羅恩斯坦（Lohenstein），正是不用弄髒雙手，卻能每個月進帳巨額收入的代表人物。

羅恩斯坦在紐約帝國大廈附近，擁有一座十二層高的大樓，他在那裡設了一間辦公室。只不過，他真正的國籍是列支敦斯登，他的總公司也設在該國。當然，他不是在列支敦斯登出生的，他的國籍是花錢買來的。

本文出自《猶太商法》 列支敦斯登有公開販售國籍，要價約7000萬日圓。今後無論你的收入多寡，你每年僅需支付9萬日圓的稅金，除此之外，該國不會再向你徵收任何名目的稅金。因此，這裡成為全球富豪夢寐以求的國家。

雖然申請購買國籍的人絡繹不絕，但這個小國的人口僅有一萬五千人，可說是一籍難求。羅恩斯坦便是成功買到該國國籍的人之一，可見他準備得有多縝密。

一個把大企業耍得團團轉的猶太人

羅恩斯坦一開始看上的是奧地利的望族——施華洛世奇（Daniel Swarovski）家族。這個家族世世代代都以製作水晶玻璃仿鑽石首飾為業，其公司規模相當於日本的「新日鐵」（現今的新日鐵住金）。

二戰結束後，施華洛世奇的公司因為在戰爭期間，接受納粹的命令幫德軍製造雙筒望遠鏡等軍用物資，差一點就要被法國軍隊接收。當時仍是美國公民的羅恩斯坦得知此事之後，立即與施華洛世奇家族談判。

「我可以幫你們去跟法國人協商，免去貴公司被接收的命運。條件是，若談判成功，你們必須把銷售代理權讓給我，而且只要我還活著，我都能拿到銷售額的10％。這個提議如何呢？」

施華洛世奇家族對這個猶太人打的如意算盤相當氣憤，但在冷靜思考之後，發現自己別無選擇，只得接受他的條件。隨後，羅恩斯坦便動身前往法軍司令部，鄭重提出他的要求。

「我是美國人羅恩斯坦，從現在開始，施華洛世奇的公司就歸我所有了，這間公司現在是美國的財產，因此我拒絕讓法軍接收它！」

法國人雖然很錯愕，但面對美國的財產，卻也無可奈何，只能接受羅恩斯坦的說詞。後來，羅恩斯坦成立了一間施華洛世奇的銷售代理公司，不花半毛錢便大賺其財。

羅恩斯坦賺大錢的資本

我曾數次拜訪羅恩斯坦位在紐約的辦公室。在大樓櫃臺確認預約之後，接著會被帶往電梯間，上了電梯，門一開啟便是他的辦公室。

那間辦公室內，僅有羅恩斯坦與一位打字員。而那位打字小姐的工作，就是不斷繕打出要寄給全球各個首飾商的發票與收據。羅恩斯坦之所以能累積巨額財富，靠的其實就是他的「美國國籍」。

他利用這個資本與施華洛世奇家族簽訂了契約。最後當他不再需要這個國籍時，他又迅速將國籍轉換成「列支敦斯登」，為此，他每年只需要繳交約9萬日圓的稅金。這就是典型的「猶太商人」。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)