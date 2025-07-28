接待處是1位年輕小姐！日本銀行保險箱引紐約商人恐懼聳肩：絕不能放現金

昭和43年（1968年）秋天，我拜訪了紐約飾品商人迪蒙德（Demond）先生的辦公室。無需多言，既然是美國一流的飾品商，他自然是猶太人。迪蒙德先生是一個從以前就不斷向我強「銀行無用論的男人。」

當時，我相當失禮地問他：「迪蒙德先生，如果您不介意的話，能讓我看看您持有的現金嗎？」迪蒙德先生毫不猶豫地爽快答應說：「沒問題，明天你來一趟銀行吧！」

本文出自《猶太商法》 隔天早上，我與迪蒙德先生在銀行見面。他帶我進入銀行昏暗地下室的保管區，來到一個隱密角落，打開了他的保險箱。那個場面真是壯觀無比——保險箱裡塞滿了世界各國的紙鈔和金塊，若粗略換算成日圓，大約價值2、30億日圓。

其中，有嶄新的鈔票，也有五、六十年前發行、令人懷疑現在是否還在流通的舊鈔。所有鈔票全都整齊地捆綁、堆疊著。也就是說，迪蒙德先生並不是把這些「存放」在銀行裡，而是讓這些錢在銀行中受到安全的「管理」。

銀行的保險箱是虛張聲勢的老虎嗎？昭和45年（1970年）1月，迪蒙德先生因為談生意的關係來到日本，並造訪我的辦公室。為了答謝他在紐約的款待，我主動提出：「這次就讓您看看我的保險箱吧！」

我的保險箱位於我公司同一棟大樓一樓的S銀行新橋分行。我們搭乘電梯來到地下一樓的金庫。才剛出電梯，便看到一位年輕的接待小姐微笑著迎接我們。

「歡迎光臨，藤田先生，請問您保險箱的號碼是？」我報上號碼後，接待小姐拿出鑰匙打開了我的保險箱。「Oh No！」回到辦公室後，迪蒙德先生立刻用誇張的手勢向我提出忠告。

「我絕對不會使用這麼危險的保險箱！你看，從電梯一出來就是保險箱的接待處，而且接待的人還是一位年輕小姐！萬一哪天銀行搶匪拿著機關槍闖進去，誰能保護你的財產呢？我可不想把自己的財產放在這種保險箱裡，真正的保險箱，必須放在能保證絕對安全的場所才行……日本銀行的保險箱就像虛張聲勢的紙老虎一樣，若是發生緊急狀況，恐怕一點用處也沒有吧！」

迪蒙德先生恐懼地聳了聳肩。他似乎對初次見到的日本保險箱非常在意，喋喋不休地說個不停。

「我之所以把現金放在銀行的保險箱裡，是因為我相信它一定能保障我的財產安全，但日本的銀行保險箱，看起來就只是銀行提供的其中一項服務而已，風險實在太高了……。」

看來，對原本就不怎麼相信銀行的猶太人來說，日本銀行的保險箱根本不適合用來存放現金。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)