人生第一桶金該如何花？ 網一面推：投資「這項」不會錯

不少人以「存到人生第一桶金」為目標努力打拚，但一位24歲女網友卻在達成百萬存款後，面臨必須立刻花掉的現實。她在Dcard發文表示，自己工作一年多來勤儉理財，累積下來的100萬元原是為了「攻讀碩士」，如今雖能實現心願，卻也感到捨不得。

原PO表示，自己大學畢業後找到一份待遇不錯的工作，第一年連同年終獎金收入突破百萬。因無房租負擔，生活開銷也相對節省，因此在短時間內便成功存到100萬元。她坦言，「這本來就是我為了去讀書而存的錢，但現在真的要花掉了，還是有種空虛感。」

雖在計畫之內，心中仍出現一點「從頭開始」的惆悵。她也補充，若當初沒先準備這筆錢，可能就無法順利攻讀研究所，因此心態上也漸漸轉為「抵銷」看待，不去糾結帳面上的存款歸零。

貼文中她也提及，這筆學費並非全由她負擔，家人也會協助出資，但自己能負擔將近一半、減輕家中壓力，仍讓她感到自豪與感激，「雖然不知道下一次什麼時候才能再存到這筆錢，但我很高興，自己有能力把錢花在值得的事上。」

文章曝光後，引起網友共鳴，紛紛留言鼓勵，「妳完全沒有損失，100萬只是轉化並幫助妳變成更好的人」、「投資自己是最不會錯的！未來會用更快的速度賺回來」、「錢錢沒有不見，只是讓妳更強大」、「當作是投資，以後翻倍還給自己」、「能把錢花在自己想做的事，這筆錢一點都不白存」。