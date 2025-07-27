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為賺利息把錢放在銀行裡 「猶太商法」從遺產稅告誡你：最終是虧損買賣

聯合新聞網／ 大牌出版
示意圖／ingimage
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猶太人不信任銀行存款，是有其原因的。

把錢存入銀行，確實能獲得利息收益，存款也會隨之增加。

然而，在利息增加的同時，物價也在上漲，貨幣的價值會隨之下跌。

本文出自《猶太商法》
本文出自《猶太商法》
此外，就現行的制度來說，一旦存款人過世，還會被國家徵收大筆的遺產稅——根據稅法的基本原則，無論多麼龐大的資產，經過三代的繼承之後幾乎會被消耗殆盡。這是世界各國普遍存在的情況。

雖然目前日本有不記名存款的制度，但並非所有人都能使用，未來也勢必會像西歐國家那樣被廢除。

因此，財產最好是以現金的形式持有，這樣才能避免因遺產繼承而被徵收大筆稅金。

從遺產稅這一點來看，猶太人認為把錢存在銀行，最終會是一筆虧損的買賣。

相較之下，現金雖然不會產生利息，錢不會因此增加，但也不會像銀行存款那樣留下痕跡，因而無須擔心因遺產繼承問題而被大幅徵稅。

雖然現金不會增值，但也絕不會減少。對猶太人而言，「不會減少」就意味著「不會吃虧」，這是保護財富的基本原則。

（本文出自《猶太智慧經典》作者：石角完爾、藤田田 譯者：涂綺芳)

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